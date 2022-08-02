У Чехії дорожчають ліки. Найбільше ті, що продаються без рецепта

«Я не п'ю багато ліків, лише натуральні препарати, трави тощо. Щойно я купила мелатонін за 80 крон. Але зараз дорожчає все. Також чую від знайомих, що їхні ліки подорожчали на кілька крон», – розповідає 75-річна пані Божена перед однією з празьких аптек, де вона придбала ліки від безсоння.

Натомість пан Йозеф залишив в аптеці більшу суму – 700 крон. У його сумці кілька упаковок.

«Дещо було за рецептом. Але я також купив ліки від простатиту, вони без рецепта. Все дорожчає, хоча поки лише на кілька десятків крон. На щастя, я маю деякі знижки і користуюся їхньою дисконтною карткою. Якщо мені треба приймати ці ліки, я не можу зважати на ціну. Я можу відмовити собі в морозиві, але не в ліках», – описує 72-річний пенсіонер.

Безрецептурні препарати та ліки на рецепт

На вартість ліків вплинули інфляція та зростання цін на електроенергію. Однак, за словами фармацевта Лукаша Малого з асоціації «Молоді фармацевти», необхідно розрізняти ліки, які покриває державне медичне страхування, тобто за рецептом, і безрецептурні ліки чи дієтичні добавки.

Ціни на ліки, що відпускаються за рецептом, регулюються державою і різкі коливання цін на них зазвичай не впливають, однак підвищення цін на безрецептурні препарати пацієнти відчувають на собі. Навіть якщо препарати дорожчають лише на кілька крон.

«На жаль, крім ліків, що відпускаються за рецептом, подорожчання впливає на все, оскільки необхідно покривати зростаючі витрати – як в аптеках, так і у дистриб’юторів чи виробників. Наприклад, ліки з ібупрофеном коштують на 10% дорожче проти минулого року, ліки з парацетамолом мають таку ж ціну, а назальний спрей для дорослих коштує на 3% більше», – пояснює Малий.

За даними Аптечної палати Чехії, неможливо визначити, які категорії ліків дорожчають найбільше – ціни на деякі ліки від різних виробників зростають поступово і по-різному. Проте чинники, які впливають на ціни, такі ж, як і в інших сферах: зростання цін на електроенергію, інфляція, зарплати, квартплата.

«Проте, за нашою інформацією, ліки дорожчають повільніше, ніж, наприклад, продукти харчування. Однак, якщо інфляція триватиме, можна очікувати подальшого зростання цін», – сказав виданню Seznam Zprávy президент Палати Алеш Кребс.

Нинішнє підвищення цін не стосується ліків, які хоча б частково покриваються медичним страхуванням. Ціна на них регулюється максимальною вартістю та максимальною надбавкою. Ліміти встановлює Державний інститут контролю за лікарськими засобами (SÚKL), тому інфляція не впливає на ціну. Втім, може статися так, що пацієнт у аптеці заплатить за ліки більше.

Найчастіше це викликано зменшенням відшкодування страхової компанії – тобто збільшенням різниці між відшкодуванням і ціною, яка не змінилася.