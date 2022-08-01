Геть мовний бар'єр. Інтерес до чесько-українських книг стрімко зростає

Значно популярнішими стають також підручники з чесько-українською граматикою. Минулого року їх переглянули лише 80 інтернет-користувачів, цього року на них клікнуло на дві з половиною тисячі користувачів більше.

«Таке зростання досить значне. На словники клікає майже у вісімнадцять разів більше користувачів, що на 1677 відсотків більше кліків, словниками із підручниками цікавиться у тридцять два рази більше користувачів, тобто кількість кліків зросла на 3129 відсотків», – коментує дані Петра Дворжакова, PR-спеціалістка компанії «Seznam.cz».

Підвищений інтерес до української мови фіксує й інтернет-словник (Slovník). «Ми додали до нього українську версію, щоб полегшити життя людям, які тимчасово або довгостроково перебувають у Чехії, аби вони мали можливість швидше вивчити чеську», – каже Елішка Янку, менеджерка компанії «Seznam.cz».

Без чеської ніяк

Саме незнання чеської мови та пов’язаний із цим мовний бар’єр є найбільшою проблемою серед прибулих українців. «Найчастіше біженці потребують підтримки у вивченні чеської мови. Це головна потреба і водночас основна перешкода під час пошуку роботи», – йдеться у липневому опитуванні Міністерства праці та соціальних питань.

У дослідженні йдеться, що 69 відсотків отримувачів гуманітарної допомоги не володіють чеською мовою, 29 відсотків володіють нею частково і лише 2 відсотки знають її добре. «Так само рівень англійської, який схожий на рівень чеської», – додають автори опитування.

Тож куди звертатися українцям, які зацікавлені в розширенні своїх мовних знань? Наприклад, Міністерство праці та соціальних питань пропонує курси чеської. «Ми організовуємо курси чеської мови у співпраці з Міністерством освіти, молоді та спорту. Кілька сотень прибулих українців уже пройшли ці курси», – сказала речниця Міністерства внутрішніх справ і комунікацій Єва Давидова.

Також можна вивчати чеську за допомогою некомерційних організацій або онлайн.

«Міністерство праці та соціальних справ Чехії постійно моніторить можливості мовної освіти та активно реагує на потреби як зацікавлених громадян України, так і роботодавців. Нині ми готуємо наступну хвилю інформаційної кампанії, яка б ще раз цілеспрямовано ознайомила українців із можливостями мовної освіти», – додає речниця міністерства Єва Давидова.