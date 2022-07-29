У Києві вона допомагала дітям з аутизмом. Своє покликання знайшла і у Празі

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«Ми заселилися до готелю маленького чеського містечка Зноймо. Нам там дуже подобалося, бо було безкоштовне житло і харчування. Я влаштувалася волонтеркою у центрі допомоги українським біженцям, але продовжувала шукати роботу за фахом», – розповіла Марина, яка до російської агресії в Україні мала за плечима семирічний досвід роботи АВА-терапісткою у Києві.
Коли жінка зрозуміла, що у Зноймо не можна знайти роботу за фахом, вона написала в одній із груп у Фейсбуці, що «троє дорослих і одна дитина шукають тимчасове безкоштовне проживання у Празі, готові сплачувати комунальні платежі». На її повідомлення відреагував чех, який запропонував біженкам безкоштовне житло – дві вільні кімнати.
Із Зноймо до Праги
Після переїзду до Праги Марина мріяла допомагати матерям дітей з аутизмом. «Коли я приїхала до одного благодійного центру, який працює з дітьми з аутизмом, і розповіла про те, що маю досвід роботи з такими дітьми, мені сказали, що я не зможу працювати, бо не знаю чеської. Я відповіла, що вмію працювати з українськими дітьми з аутизмом. Вони взяли мої контактні дані, але, на жаль, ніхто не передзвонив», – розповіла Марина.
Водночас у жінки виникали непорозуміння з чехом, який надав їм прихисток. «Ми жили у чеха півтора місяця. Все було добре, але згодом він почав мене звинувачувати, що я не шукаю роботу, що треба йти працювати на завод або розкладати товар у магазині. Але я не хочу працювати на заводі 12 годин, бо у мене дитина. Маю право не хотіти. Незважаючи на те, що ми півтора місяця невпинно шукали роботу і вчили чеську, він почав шантажувати нас. Звичайно, коли я знайшла роботу, то вивчення мови відійшло на другий план», - розповіла жінка, додаючи, що навіть почала замислюватися над тим, аби повернутися до Києва.
Але один телефонний дзвінок змінив намір Марини. «Мені зателефонували з одного корекційного центру і сказали, що їм потрібен логопед. Я одразу поїхала туди. Директорка центру запитала мене, чи не повернуся я до України через місяць-півтора. На що я відповіла, що все залежить від того, чи зможу я матеріально забезпечити себе та дитину та чи вистачить грошей на проживання», - поділилася Марина.
«Я називаю дітей своїми, бо розумію, що я тут надовго»
Діти дощу – так називають дітей з аутизмом. Саме з ними працює Марина, що займається АВА-терапією. «Мені подобаються діти, я називаю їх своїми, бо розумію, що я тут надовго. Це велика відповідальність за дитину, з якою працюєш, бо ти не можеш її залишити через місяць. Важливо, щоб дитина зрозуміла, що зі мною безпечно», - розповіла Марина.
АВА-терапія – це комплекс освітніх та психологічних методів, спрямованих на встановлення взаємозв'язку між поведінкою дитини з порушеннями розвитку та мовлення та факторами навколишнього середовища.
Робота, за словами українки, її влаштовує. «Коли я працевлаштувалася, то зрозуміла, що у мене з’являється ґрунт під ногами. Я впевнена, що у мене буде зарплата, житло, буде чим за нього сплачувати. Свою роботу я дуже люблю», - зазначила Марина. Єдине бажання жінки - жити ближче до роботи, бо корекційний центр знаходиться у передмісті Праги.
«Той рівень терапії, який ми надавали в Україні, набагато вищий, ніж в Європі. Мої клієнти - це діти батьків, які вже давно живуть у Чехії. З українськими біженцями не працюємо, оскільки робота в центрах забагато коштує. І, на жаль, вони не можуть собі її дозволити».
Залишитися заради дитини
За словами Марини, війна дуже вплинула на дитячу психіку. «У моєї доньки з'явився невроз, тіки… Ми працюємо над цим. Щоб дитина була в безпеці, мені фінансово допомагає колишній чоловік, який частково сплачує за житло та їжу», - каже жінка.
Рішення залишитися в Празі не далося українці легко. «Я дуже хочу повернутися до України. І якби я працювала на заводі, то через місяць, напевно, була б у Києві. Я розумію українців, які вирішили повернутися додому. Вони тут не влаштувалися. Мені дуже шкода людей, які мають працювати на заводах і залишати дітей самих. А оскільки я працюю за фахом, це надихає мене залишитися тут. Тому я можу сказати, що мені пощастило», - сказала Марина.
Вона завдячує Чехії. На її думку, саме ця країна з-поміж інших найбільше допомогла біженцям. «Зноймо назавжди у моєму серці. Це не лише досвід волонтерства, а ще й приємні знайомства з чехами. З однією волонтеркою ми потоваришували, скоро планую поїхати до неї в гості», - додала Марина.