До Чехії повернулася лідерка гурту «Правиця». Нині вона готується до концерту

Останні місяці вокалістка українського гурту «Правиця» Мирослава Салій живе на два міста – рідний Київ і чеське містечко Рожнов-під-Радгоштем. Саме туди після нападу Росії на Україну втекла співачка. Коли ситуація в Києві стала спокійнішою, вона повернулася додому і знову почала займатися з дітьми у своїй музичній студії. Цими днями вона повернулася до Чехії і готується до другого концерту. Мирослава виступить на фестивалі «Štěrkovna Open Music» разом із музикантами з Острави, з якими познайомилася під час свого перебування у Чехії.

З березня Мирослава жила у Рожнові з кількома іншими жінками та дітьми. У червні вона повернулася додому і спробувала відновити свою роботу. Свій час співачка присвятила дітям і музиці. Нещодавно її студія організувала заміський музичний табір. «Ми всі хочемо повернутися до звичного творчого життя. І навіть у новій, важкій реальності ми намагаємося знайти якусь стабільність», – розповідає вона в інтерв’ю інформагентству «ČTK».

Лідерка гурту «Правиця»виступить на фестивалі «Štěrkovna Open Music» у супроводі трьох музикантів з Острави. Разом вони вже відіграли один концерт – у травні вони виступили на фестивалі «reBarbora Open Music». «Зараз ми знову будемо репетирувати. Будемо грати інші пісні. Так виступ буде довшим. Крім того, я приїхала сюди з колегою, яка буде з нами співати. Концерт буде іншим», – сказала вона.

Разом із сином Мирослава втекла з Києва, коли місто почали бомбардувати. «Нас розбудили звуки вибухів. Ми відразу покинули Київ і поїхали до батьків до Вінницької області», – пригадує вона. У той момент, коли світ дізнався про масові вбивства в містах Буча та Ірпінь, вона вирішила покинути Україну та поїхала до Чехії, де друзі допомогли їй знайти житло в Рожнові-під-Радгоштем. З України, а згодом і з Чехії, вона допомагала координувати роботу волонтерів у Києві.

«Ми ніколи не пробачимо смерті людей, сльози матерів, холодні тіла хлопців і дівчат, зруйновані міста та дороги, кошмари і холодні підвали. Ніколи. Але водночас ми ніколи не забудемо тих, хто нам допоміг. Ми дізналися, хто наші справжні друзі», – сказала вона.

У 2010 році Мирослава заснувала гурт «Правиця». Спочатку це був співочий дует, до якого поступово приєдналися інші музиканти. Разом вони випустили два альбоми та дали концерти в Україні та США. Однак протягом останніх двох років гурт не виступав, і Салій не з'являлася на публіці. «Я не співала два роки. Я знала, що повернуся до цього, але іноді артисту потрібен час, щоб знайти нові сенси та натхнення. І мені зараз точно є що сказати», – зазначила співачка.

До Салій приєднаються басист Йозеф Пак, барабанщик Адам Матисек і клавішник Бедржих Тошер. «Я прийняв пропозицію організаторів, сказавши, що насправді не розумію, на що йду. Коли я почув пісні, які ми збираємося грати, я був приємно здивований», – поділився Тошер. «Ми зіграємо пісні з репертуару гурту «Правиця», а також мої власні композиції. Також ми представимо пісню, яка була створена тут, у Чехії, про події в Україні та переживання», – розповіла співачка.