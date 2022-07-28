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ZprávyУкраїнські новиниВідео: Руїни парку. Пожежники показали, що залишилося від гордості Чехії

Відео: Руїни парку. Пожежники показали, що залишилося від гордості Чехії

Seznam Zprávy

Відео з Національного парку «Чеська Швейцарія».

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16:06

Вогнеборці-волонтери досліджують трасу до «Правчицьких воріт» на квадроциклі. На відео видно масштаб пошкоджень Національного парку «Чеська Швейцарія», з густого диму виглядають лише залишки обвуглених дерев.

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