Відео: Руїни парку. Пожежники показали, що залишилося від гордості Чехії

Відео: Руїни парку. Пожежники показали, що залишилося від гордості Чехії

Вогнеборці-волонтери досліджують трасу до «Правчицьких воріт» на квадроциклі. На відео видно масштаб пошкоджень Національного парку «Чеська Швейцарія», з густого диму виглядають лише залишки обвуглених дерев.