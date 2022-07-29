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Молоді українці ремонтують зруйновані села під час техно-вечірки
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13:00
У селі Ягідне, яке кілька місяців тому окупували росіяни, вирує техно-тусовка. Однак від звичайних заходів вона відрізняється тим, що проходить лише вдень, а учасники розчищають уламки розбомбленої росіянами будівлі.
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