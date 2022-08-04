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Український гурт «Океан Ельзи» завітає до Праги

Наталія Драган
Foto: Фейсбук гурту «Океан Ельзи».

Лідер гурту Святослав Вакарчук.

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18:00

Незабаром у Празі відбудеться благодійний концерт популярного українського рок-гурту «Океан Ельзи».

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19 серпня в празькому «Sportovní hala Fortuna» відбудеться великий благодійний концерт популярного українського рок-гурту «Океан Ельзи». Кошти з квитків буде передано на допомогу дітям, які постраждали під час війни, біженцям, а також захисникам України.

Foto: https://www.ticket-online.cz/

У чеській столиці відбудеться концерт легендарного українського гурту.

«Океан Ельзи» - найвідоміший український рок-гурт. Музика «ОЕ» - це експресивний, самовідданий концертний драйв, унікальне поєднання справжньої слов'янської мелодійності з потужною роковою енергетикою.

Пропонуємо переглянути кліп на нову пісню гурту «ОЕ»:

Концерт розпочнеться о 20 годині за адресою: Za Elektrárnou 419/1, Praha 7, Bubeneč.

Вхід до зали буде відкритий від 18 години.

Квитки на концерт можна купити за посиланням. Діти до 6 років зможуть потрапити на виступ «ОЕ» безкоштовно, якщо вони не займають окремого місця.

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