Український гурт «Океан Ельзи» завітає до Праги

19 серпня в празькому «Sportovní hala Fortuna» відбудеться великий благодійний концерт популярного українського рок-гурту «Океан Ельзи». Кошти з квитків буде передано на допомогу дітям, які постраждали під час війни, біженцям, а також захисникам України.

Foto: https://www.ticket-online.cz/ У чеській столиці відбудеться концерт легендарного українського гурту.

«Океан Ельзи» - найвідоміший український рок-гурт. Музика «ОЕ» - це експресивний, самовідданий концертний драйв, унікальне поєднання справжньої слов'янської мелодійності з потужною роковою енергетикою.

Пропонуємо переглянути кліп на нову пісню гурту «ОЕ»:

Концерт розпочнеться о 20 годині за адресою: Za Elektrárnou 419/1, Praha 7, Bubeneč.

Вхід до зали буде відкритий від 18 години.