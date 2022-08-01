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ZprávyУкраїнські новини1500 українських дітей мають піти до дитсадків і шкіл у Плзенському краї

1500 українських дітей мають піти до дитсадків і шкіл у Плзенському краї

ČTK, Наталія Драган
Foto: David Tadevosian, Shutterstock.com

Ілюстраційне фото.

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18:00

З 1 вересня понад 1500 українських школярів мають піти до дитсадків, початкових та середніх шкіл Плзенського краю.

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Найбільше, 1066 школярів з України, відвідуватимуть початкову школу, 70 відсотків із них знаходяться в Плзені. У дитячих садках зареєстровано 309 дітей, більшість із них, також 70 відсотків, зареєструвалися у дитсадках міста Плзень. До загальноосвітніх шкіл має вступити 133 дитини. Дані про позачерговий набір надала речниця регіону Гелена Фрінтова.

До початку нового навчального року кількість учнів з України може зрости. Наприклад, на позачергову реєстрацію 11 і 12 липня до плзенських дитсадків прийшло менше людей, ніж очікувалося. Проте частина батьків у дитсадках напередодні повідомили, що їм не підходить ця дата запису, бо у цей час вони їдуть на море, а інші сказали, що повернуться на канікули додому, аби допомогти батькам. Тож у дитсадках очікують, що батьки почнуть записувати дітей у другій половині серпня. Але кінцевий строк запису до чеських дитсадків не встановлено.

Згідно з інформацією Національного центру допомоги Україні, з початку російської агресії в Україні наприкінці лютого в Плзенському краї було видано 30 тисяч віз для українських біженців. Пльзеньський регіональний центр допомоги Україні повідомляє про 29 870 із них.

Із загальної кількості біженців у Пльзеньському краї держава зареєструвала 2592 дівчинки віком від 6 до 15 років і 2475 хлопчиків того ж віку. Дівчат віком від 15 до 18 років у регіоні 824, хлопців – 858. Із загальної кількості близько 30 тисячі біженців понад 14 100 жінок віком від 18 до 65 років і близько 6200 чоловіків такого ж віку. Наразі в регіоні перебувають 555 жінок і 240 чоловіків віком від 65 років.

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