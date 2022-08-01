1500 українських дітей мають піти до дитсадків і шкіл у Плзенському краї

Найбільше, 1066 школярів з України, відвідуватимуть початкову школу, 70 відсотків із них знаходяться в Плзені. У дитячих садках зареєстровано 309 дітей, більшість із них, також 70 відсотків, зареєструвалися у дитсадках міста Плзень. До загальноосвітніх шкіл має вступити 133 дитини. Дані про позачерговий набір надала речниця регіону Гелена Фрінтова.

До початку нового навчального року кількість учнів з України може зрости. Наприклад, на позачергову реєстрацію 11 і 12 липня до плзенських дитсадків прийшло менше людей, ніж очікувалося. Проте частина батьків у дитсадках напередодні повідомили, що їм не підходить ця дата запису, бо у цей час вони їдуть на море, а інші сказали, що повернуться на канікули додому, аби допомогти батькам. Тож у дитсадках очікують, що батьки почнуть записувати дітей у другій половині серпня. Але кінцевий строк запису до чеських дитсадків не встановлено.

Згідно з інформацією Національного центру допомоги Україні, з початку російської агресії в Україні наприкінці лютого в Плзенському краї було видано 30 тисяч віз для українських біженців. Пльзеньський регіональний центр допомоги Україні повідомляє про 29 870 із них.