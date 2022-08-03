Де у Чехії знайти українські книжки?

Метою ініціативи «Книжки без кордонів» є полегшити українцям, що нині перебувають за кордоном, доступ до українських книжок. Проєкт уже охопив 30 країн і продовжує заохочувати нові. Серед них є і Чехія.

Перегляньте, де у Чехії можна знайти книги українською.

ПРАГА Міська бібліотека У фондах Міської бібліотеки Праги зберігається понад 800 українських книжок для дітей і дорослих. Частину книг можна знайти на стелажах з іноземною дорослою літературою та у відділі дитячої літератури в центральному відділенні, яке знаходиться поряд із станцією метро та зупинкою трамваю «Старомнєська» (Staroměstská). Адреса: Mariánské nám. 98/1, 110 00 Josefov Слов'янська бібліотека Слов'янська бібліотека має один із найбагатших фондів з українськими виданнями – як стародруками, так і сучасною літературою. Книги розраховані насамперед для вчених-дослідників, проте цікаву літературу тут зможуть знайти й дорослі читачі. Книг для дітей у бібліотеці немає. Адреса: Klementinum 190, 110 00 Josefov Центр «Світло» Центр «Світло» при Скайтському інституті у Празі нещодавно відкрив свою першу українську бібліотеку. Адреса: Malé náměstí 9/5

Дитячі книги, надруковані в рамках проєкту «Книжки без кордонів» можна особисто отримати у консульстві України у Чехії.

Адреса: Charlese de Gaulla 916/29, 160 00 Praha 6-Bubeneč

БРНО Український культурно-освітній центр Український культурно-освітній центр пропонує книги українською мовою для дорослих та дітей. Адреса: Berglův palác, Moravské náměstí 690/15, 602 00 Brno