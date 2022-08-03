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ZprávyУкраїнські новиниДе у Чехії знайти українські книжки?

Де у Чехії знайти українські книжки?

Дарина Дзюба
Foto: Profimedia.cz

Проєкт «Книжки без кордонів» діє у 30 країнах світу. Ілюстраційне фото.

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13:00

Проєкт «Книжки без кордонів» реалізований під патронатом першої леді України Олени Зеленської, Міністерства культури та інформаційної політики України, Українського інституту, а також Міністерства закордонних справ України.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
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Метою ініціативи «Книжки без кордонів» є полегшити українцям, що нині перебувають за кордоном, доступ до українських книжок. Проєкт уже охопив 30 країн і продовжує заохочувати нові. Серед них є і Чехія.

Перегляньте, де у Чехії можна знайти книги українською.

ПРАГА

Міська бібліотека

У фондах Міської бібліотеки Праги зберігається понад 800 українських книжок для дітей і дорослих.

Частину книг можна знайти на стелажах з іноземною дорослою літературою та у відділі дитячої літератури в центральному відділенні, яке знаходиться поряд із станцією метро та зупинкою трамваю «Старомнєська» (Staroměstská).

Адреса: Mariánské nám. 98/1, 110 00 Josefov

Слов'янська бібліотека

Слов'янська бібліотека має один із найбагатших фондів з українськими виданнями – як стародруками, так і сучасною літературою. Книги розраховані насамперед для вчених-дослідників, проте цікаву літературу тут зможуть знайти й дорослі читачі. Книг для дітей у бібліотеці немає.

Адреса: Klementinum 190, 110 00 Josefov

Центр «Світло»

Центр «Світло» при Скайтському інституті у Празі нещодавно відкрив свою першу українську бібліотеку.

Адреса: Malé náměstí 9/5

Дитячі книги, надруковані в рамках проєкту «Книжки без кордонів» можна особисто отримати у консульстві України у Чехії.

Адреса: Charlese de Gaulla 916/29, 160 00 Praha 6-Bubeneč

БРНО

Український культурно-освітній центр

Український культурно-освітній центр пропонує книги українською мовою для дорослих та дітей.

Адреса: Berglův palác, Moravské náměstí 690/15, 602 00 Brno

Упродовж літа українські книги отримають також чеські школи та бібліотеки в багатьох інших чеських містах. Запитуйте свого вчителя чи бібліотекаря про наявність книг.

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