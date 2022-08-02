Ініціатива «Šatník» знову відкрила свої двері для відвідувачів

До «Šatníkу» (укр. гардероб – ред) чехи приносять і привозять одяг, взуття, іграшки, посуд, дрібну кухонну техніку, дитячі підгузки, книги тощо. Тут біженці з України можуть безкоштовно обрати все, що їм потрібно. Найчастіше сюди приходять матусі з дітьми, бабусі та дідусі з онуками, вагітні жінки. Окрім одягу, товарів для дому та меблів, ініціатива пропонує послуги перукаря чи масажу.