Ініціатива «Šatník» знову відкрила свої двері для відвідувачів

Článek
До «Šatníkу» (укр. гардероб – ред) чехи приносять і привозять одяг, взуття, іграшки, посуд, дрібну кухонну техніку, дитячі підгузки, книги тощо. Тут біженці з України можуть безкоштовно обрати все, що їм потрібно. Найчастіше сюди приходять матусі з дітьми, бабусі та дідусі з онуками, вагітні жінки. Окрім одягу, товарів для дому та меблів, ініціатива пропонує послуги перукаря чи масажу.
Ініціативу під час пандемії коронавірусу в празькому районі Голешовіце запустила зірка чеського телебачення Нора Фрідріхова. Мета організації – підтримати одиноких матерів. Нині ж організація допомагає українцям.
«Šatník» знаходиться за адресою Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7, зала 19. Відвідувачів тут приймають щодня, однак у неділю організація не працює. Розклад роботи можна перевірити ТУТ.