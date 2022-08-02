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ZprávyУкраїнські новиниІніціатива «Šatník» знову відкрила свої двері для відвідувачів

Ініціатива «Šatník» знову відкрила свої двері для відвідувачів

Дарина Дзюба
Foto: Фейсбук ініціативи «Šatník».

Із пошуком необхідних речей у «Šatníkу» українцям допомагають волонтери.

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13:00

Після двотижневої реконструкції у празькому районі Голешовіце знову відкрилася ініціатива «Šatník». З початку російського вторгнення організація активно підтримує біженців з України, які були змушені втекти до Чехії.

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До «Šatníkу» (укр. гардероб – ред) чехи приносять і привозять одяг, взуття, іграшки, посуд, дрібну кухонну техніку, дитячі підгузки, книги тощо. Тут біженці з України можуть безкоштовно обрати все, що їм потрібно. Найчастіше сюди приходять матусі з дітьми, бабусі та дідусі з онуками, вагітні жінки. Окрім одягу, товарів для дому та меблів, ініціатива пропонує послуги перукаря чи масажу.

Ініціативу під час пандемії коронавірусу в празькому районі Голешовіце запустила зірка чеського телебачення Нора Фрідріхова. Мета організації – підтримати одиноких матерів. Нині ж організація допомагає українцям.

«Šatník» знаходиться за адресою Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7, зала 19. Відвідувачів тут приймають щодня, однак у неділю організація не працює. Розклад роботи можна перевірити ТУТ.

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