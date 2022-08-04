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Хто ми? Біженці з України у Чехії: вік та освіта

Петр Юна, Дарина Дзюба, Тереза Їндрова
Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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7:00

Міністерство праці та соціальних справ оприлюднило нове дослідження серед українців, які з початку повномасштабного російського вторгення втекли до Чехії. Розповідаємо, який середній вік та освіта біженців.

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З початку російського вторгнення близько 6,5 мільйонів людей покинули Україну. За даними Міністерства праці та соціальних справ, лише Чеська Республіка надала тимчасовий захист понад 400 тисячам українців. Однак точна кількість біженців у Чехії невідома – деякі вже повернулися додому або виїхали до іншої країни. До Чехії приїхали переважно молоді матері з дітьми, більшість із них прихистили місцеві родини.

У червні Міністерство праці та соціальних справ провело дослідження серед українських біженців. У ньому взяли участь понад 50 тисяч осіб, які звернулися за гуманітарною допомогою до чеських установ.

Згідно з отриманими даними, найбільшу групу прибулих становлять жінки працездатного віку (44%) та діти (35%). Лише чотири відсотки біженців – люди похилого віку старше 65 років, решта, тобто 17 відсотків, – чоловіки.

Українці, які приїхали до Чехії, – переважно молодь. Три чверті дорослих молодше 45 років, і майже кожен третій дорослий молодше тридцяти.

Більшу частину молоді, що приїхали з України до Чехії, становлять випускники вищих навчальних закладів (35%). «Серед біженців студентів удвічі більше, ніж серед чеського населення. Однак варто додати, що в Україні дуже висока частка студентів вищих навчальних закладів, що пов’язано, у тому числі, з іншою системою освіти», – констатують автори дослідження. На їхню думку, біженці з університетською освітою також несуть значний потенціал для розвитку Чехії.

Решта 14% респондентів мають вищу професійну освіту, 18% закінчили навчання з атестатом середньої школи, а 21% із свідоцтвом про професійну підготовку. Решта опитаних мають початкову освіту або не мають її взагалі.

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