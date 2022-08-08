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ZprávyУкраїнські новиниПогода на тиждень: Чехію очікують досить сонячні дні

Погода на тиждень: Чехію очікують досить сонячні дні

ČTK, Наталія Драган
Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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11:34

Синоптики обіцяють спекотні дні у Чехії.

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Цього тижня на території Чехії буде переважно ясно, однак можливі короткочасні зливи. Хмарна погода очікується на сході країни у четвер і п'ятницю. У вихідні температура повернеться до тропічних 30 градусів за Цельсієм. Про це йдеться у тижневому прогнозі погоди від Чеського гідрометеорологічного інституту.

У понеділок на південному сході та сході Чехії очікується мінлива хмарність із короткочасними дощами. На іншій території країни буде ясно, вдень стовпчики термометрів покажуть від 23 до 27 градусів тепла. На північному сході Чехії буде холодніше на два-три градуси.

У вівторок і середу найвища денна температура коливатиметься від 21 до 28 градусів за Цельсієм.

«У четвер і п'ятницю на сході та північному сході Чехії очікується низький тиск у верхніх шарах атмосфери», - повідомляє Чеський гідрометеорологічний інститут. Тож у четвер на сході країни буде хмарно з короткочасними зливами.

Метеорологи не виключають дощів навіть у вихідні. Найвища денна температура становитиме близько 30 градусів за Цельсієм.

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