Хто ми? Біженці з України у Чехії: знання мови та основні потреби

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У червні Міністерство праці та соціальних справ провело дослідження серед українських біженців. У ньому взяли участь понад 50 тисяч осіб, які звернулися за гуманітарною допомогою до чеських установ.
Згідно із оприлюдненими результатами дослідження, найбільшою перешкодою для українців є незнання чеської мови і повязаний з цим мовний бар'єр.
Так, майже половина респондентів заявили, що наразі найбільше їм потрібна допомога із вивченням чеської мови. «Рівень знання чеської та англійської у біженців низький, однак майже третина біженців частково володіє чеською. Саме через мовний бар’єр вони не можуть використати свій професійний потенціал», – зазначили у міністерстві. Тому за допомогою із вивченням мови найчастіше звертаються економічно активні люди, найменше безробітні, старшокласники та жінки у декреті або ті, хто доглядають за дитиною.
Крім чеської, українцям найчастіше потрібна допомога з оформленням заяви на отримання гуманітарної допомоги чи записом дитини до дитячого садочка. 13 відсотків респондентів сказали, що не потребують жодної допомоги.