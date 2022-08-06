Хто ми? Біженці з України у Чехії: знання мови та основні потреби

У червні Міністерство праці та соціальних справ провело дослідження серед українських біженців. У ньому взяли участь понад 50 тисяч осіб, які звернулися за гуманітарною допомогою до чеських установ.

Так, майже половина респондентів заявили, що наразі найбільше їм потрібна допомога із вивченням чеської мови. «Рівень знання чеської та англійської у біженців низький, однак майже третина біженців частково володіє чеською. Саме через мовний бар’єр вони не можуть використати свій професійний потенціал», – зазначили у міністерстві. Тому за допомогою із вивченням мови найчастіше звертаються економічно активні люди, найменше безробітні, старшокласники та жінки у декреті або ті, хто доглядають за дитиною.