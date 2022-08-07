До початку зими понад 500 тисяч внутрішніх переселенців переїдуть на захід України

Незважаючи на те, що понад 5,5 мільйонів українців повернулися додому, кількість внутрішніх переселенців залишається високою – понад 6,2 мільйона. Більшість із них, 61 відсоток, - українці зі сходу України, зокрема вихідці з Донецької (21 відсоток) та Харківської (21 відсоток) областей. Ще шість мільйонів українців шукають притулок у інших європейських країнах. Про це повідомляє організація «Людина в біді» (Člověk v tísni).

Найгірша зима з часів проголошення незалежності України

Нині мільйони українців живуть у зруйнованих будинках або в будівлях, які не можуть забезпечити належний захист від суворих погодних умов. Крім того, війна завдала значної шкоди державним установам та інфраструктурі в багатьох регіонах, залишивши понад 650 тисяч українців без доступу до електроенергії та газу.

За даними українського уряду, до початку зими очікується, що понад 500 тисяч українців переїдуть на захід України. Окрім необхідності тікати від бойових дій, багатьом доведеться залишити місця, де буде припинено постачання газу та води.

15,7 мільйонів українців потребують гуманітарної допомоги

Згідно зі звітом ООН, гуманітарна ситуація в Україні залишається критичною. 15,7 мільйонів ​​українців потребують гуманітарної допомоги. Оскільки активні бої та військові дії тривають, очікується, що потреба в допомозі зросте, особливо взимку.

13 мільйонів українців потребують води

Близько 13 мільйонів українців потребують допомоги з водою, санітарією та гігієною. До них належать внутрішні переселенці в центрах колективного проживання та приймаючих громадах, а також люди, які постраждали внаслідок пошкодження інфраструктури та обмежень на витратні матеріали для очищення води. Близько 10,2 мільйона українців терміново потребують їжі та допомоги.

369 нападів на медичні заклади

Станом на 10 липня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підтвердила, що з 24 лютого було скоєно 369 нападів на медичні заклади, транспортні засоби медичного призначення, склади, медичний персонал і пацієнтів, що призвело до 79 смертей і 64 поранень.

У ВООЗ зазначили, що від бойових дій постраждали 314 закладів охорони здоров'я, 31 співробітник і 14 пацієнтів. За оцінками, в Україні 12,1 мільйона людей потребують медичної допомоги.

5,7 мільйона дітей шкільного віку постраждали від російської агресії

З початку війни постраждали 5,7 мільйона дітей шкільного віку, 3,6 мільйона з них - через закриття навчальних закладів.