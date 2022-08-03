У Пардубіцькому краї за гуманітарною допомогою звертається менше біженців

З травня по липень кількість заявок на отримання пільг скоротилася вдвічі. Найчастіше українці не звертаються за допомогою особисто, оскільки багато з них уже створили так звану електронну ідентифікацію та вирішують усе онлайн. Дехто з біженців уже повернувся додому. Про це інформагенству «ČTK» розповів Мирослав Блатяк із пардубіцького центру зайнятості.

З травня по липень місцева влада виплатила 210 мільйонів крон, що становить 45 тисяч пільг. Більшість клієнтів звертається до відділення у місті Пардубіце. У липні службовці відділення опрацювали 2000 пільг, що становить половину запитів у травні. У перший день місяця приходить найбільше бажаючих, за словами службовців, це близько 500 осіб.

Рух у коридорах та перед будівлею координують охорона та поліція міста. Одночасно до центру зайнятості допускають десять клієнтів. Також присутні й українські волонтери, які пояснюють заявникам процедуру реєстрації заяви. «Кількість прибулих значно зменшується. Ми переконуємо їх оформлювати допомогу в електронному вигляді. Це, зокрема, помітно у Пардубіце», – сказав Блатяк.