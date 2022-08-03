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ZprávyУкраїнські новиниУ Пардубіцькому краї за гуманітарною допомогою звертається менше біженців

У Пардубіцькому краї за гуманітарною допомогою звертається менше біженців

ČTK, Наталія Драган
Foto: Getty Images

Ілюстраційне фото.

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18:00

Кількість заявок на отримання гуманітарної допомоги для українських біженців у центах зайнятості Пардубіцького краю поступово зменшується.

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З травня по липень кількість заявок на отримання пільг скоротилася вдвічі. Найчастіше українці не звертаються за допомогою особисто, оскільки багато з них уже створили так звану електронну ідентифікацію та вирішують усе онлайн. Дехто з біженців уже повернувся додому. Про це інформагенству «ČTK» розповів Мирослав Блатяк із пардубіцького центру зайнятості.

З травня по липень місцева влада виплатила 210 мільйонів крон, що становить 45 тисяч пільг. Більшість клієнтів звертається до відділення у місті Пардубіце. У липні службовці відділення опрацювали 2000 пільг, що становить половину запитів у травні. У перший день місяця приходить найбільше бажаючих, за словами службовців, це близько 500 осіб.

Рух у коридорах та перед будівлею координують охорона та поліція міста. Одночасно до центру зайнятості допускають десять клієнтів. Також присутні й українські волонтери, які пояснюють заявникам процедуру реєстрації заяви. «Кількість прибулих значно зменшується. Ми переконуємо їх оформлювати допомогу в електронному вигляді. Це, зокрема, помітно у Пардубіце», – сказав Блатяк.

Деякі заявники вже мають банківські рахунки, тому гуманітарну допомогу не обов’язково виплачувати готівкою. «Кількість готівкових виплат зменшується. В липні у Пардубіце з 2000 виплат ми виплатили готівкою лише 200», – розповів Блатяк. Він також додав, що менша кількість особистих запитів також може означати, що деякі українці вже повернулися додому.

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