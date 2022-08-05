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Хто ми? Біженці з України у Чехії: проживання та працевлаштування

Петр Юна, Дарина Дзюба, Тереза Їндрова
Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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7:00

Міністерство праці та соціальних справ оприлюднило нове дослідження серед українців, які з початку російського вторгення в Україну втекли до Чехії. Розповідаємо, де живуть біженці та чи вдалося їм працевлаштуватися.

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У червні Міністерство праці та соціальних справ провело дослідження серед українських біженців. У ньому взяли участь понад 50 тисяч осіб, які звернулися за гуманітарною допомогою до чеських установ.

Загалом 44 відсотки респондентів живуть у сім'ях чехів, чверть новоприбулих проживає в орендованому житлі. 15 відсотків біженців проживають у гуртожитках, менше десятої частини – у готелях та пансіонатах.

70 відсотків сімей, які надають біженцям так зване солідарне житло – чехи, решта – українці, які тривалий час живуть у Чехії. «Майже половина біженців мають безкоштовне житло. Цей факт разом із відчуттям безпеки та іншими факторами може вплинути на те, що переважна більшість біженців задоволені своїм житлом і не мають наміру його змінювати», – йдеться у дослідженні.

Чотири з десяти сімей мають житло на шість і більше місяців, 17 відсотків людей мають його без обмежень і менше 17 відсотків користуються безкоштовним житлом, поки не знайдуть постійну оренду.

Більше половини людей працездатного віку вже знайшли роботу, значна частина із них працевлаштувалася на великих підприємствах. Але четверо з п'яти працівників займають посади з низькою кваліфікацією.

Переважна більшість біженців з України працює у шести галузях: адміністративна та допоміжна діяльність, виробництво, транспорт і зберігання, будівництво, оптова чи роздрібна торгівля та послуги.

Однак лише 16 відсотків респондентів знайшли роботу у своїй галузі. Причиною є і мовний бар'єр, який не дозволяє іноземцям влаштуватися на роботу за фахом.

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