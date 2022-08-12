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ZprávyУкраїнські новиниДослідження: Де найдорожче житло у Європі? У Празі

Дослідження: Де найдорожче житло у Європі? У Празі

ČTK, Дарина Дзюба
Foto: Pexels.com

Ілюстраційне фото.

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6:00

Аби купити квартиру, минулого року чехам довелося віддати 13,3 відсотки річної зарплати. Це найбільший показник в Європі.

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Купівля власної квартири площею 70 квадратних метрів минулого року обійшлася громадянину Чехії у 13,3 відсотки середньої річної зарплати. Так, Чехія є країною з найменш доступним власним житлом у Європі. Передостанньою є Словаччина, де громадяни витрачають на купівлю такої квартири 12,8% своєї річної зарплати. Про це свідчать результати дослідження «Deloitte Property Index 2022».

«Якщо порівнювати окремі європейські столиці, у Амстердамі, де на власне житло потрібно витратити 15,3% середньої річної зарплати, ситуація гірша, ніж у Празі. Голландці платять 17,7% середньої заробітньої плати за квартири у своїй столиці», – сказав один із авторів дослідження Мирослав Лінгарт.

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Ціни на житло у Чехії зросли на 14,4 відсотки на рік, що є четвертим найвищим показником зростання в Європі. Середня ціна нових квартир у республіці торік становила 81 929 чеських крон за квадратний метр.

Найдорожче місто – знову Париж, де ціна на нову квартиру становить близько 330 952 крон за метр.

Високі ціни на нерухомість збільшують вартість оренди житла. Найдорожча оренда в Парижі, в середньому це 713,4 крон за метр на місяць. У Центральній Європі найдорожча середня вартість оренди у Варшаві. У Празі оренда квартири коштує в середньому 277 крон за метр, у Брно – 247,6 крон за метр, а в Остраві – 166,7 крон.

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