Дослідження: Де найдорожче житло у Європі? У Празі

Купівля власної квартири площею 70 квадратних метрів минулого року обійшлася громадянину Чехії у 13,3 відсотки середньої річної зарплати. Так, Чехія є країною з найменш доступним власним житлом у Європі. Передостанньою є Словаччина, де громадяни витрачають на купівлю такої квартири 12,8% своєї річної зарплати. Про це свідчать результати дослідження «Deloitte Property Index 2022».

«Якщо порівнювати окремі європейські столиці, у Амстердамі, де на власне житло потрібно витратити 15,3% середньої річної зарплати, ситуація гірша, ніж у Празі. Голландці платять 17,7% середньої заробітньої плати за квартири у своїй столиці», – сказав один із авторів дослідження Мирослав Лінгарт.

Ціни на житло у Чехії зросли на 14,4 відсотки на рік, що є четвертим найвищим показником зростання в Європі. Середня ціна нових квартир у республіці торік становила 81 929 чеських крон за квадратний метр.

Найдорожче місто – знову Париж, де ціна на нову квартиру становить близько 330 952 крон за метр.