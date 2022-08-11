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ZprávyУкраїнські новиниСтарі пилососи задля порятунку слонів. Долучіться до цікавої акції й ви

Старі пилососи задля порятунку слонів. Долучіться до цікавої акції й ви

Наталія Драган
Foto: Jiří Novák.

З 2010 року колективна система «ELEKTROWIN»регулярно проводить в Остравському зоопарку акцію на підтримку слонів. За цей час відвідувачі принесли понад 4 тисячі електроприладів.

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18:30

Вже цієї суботи, 13 серпня, о 9-й годині ранку перед входом до Остравського зоопарку проходитиме акція, присвячена захисту слонів. Аби взяти у ній участь та подбати про природу, чехи приносять старі фени, пилососи та інші прилади.

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Цієї суботи Остравський зоопарк запрошує всіх бажаючих долучитися до порятунку слонів і отримати безкоштовний квиток для дітей. Для цього треба принести будь-який старий електроприлад, наприклад, старий фен, бритву, чайник тощо. Віддаючи електроприлади в зоопарк, можна знизити потребу у подальшому видобутку, оскільки низку матеріалів можна використовувати повторно, і зберегти природне середовище в Африці, де живуть не лише слони, а й інші рідкісні тварини.

Захід проходитиме з нагоди Міжнародного дня слонів і буде підготовлений Остравським зоопарком спільно з колективною системою «ELEKTROWIN» та керівництвом Моравсько-Сілезького регіону.

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Протягом дня на території зоопарку відбуватимуться розважально-пізнавальні заходи, які підготує «ELEKTROWIN» для маленьких та дорослих відвідувачів. Під час них організатори розповідатимуть про належне поводження з відходами, переробку та подальшу утилізацію відходів.

Також на заході буде представлено стенд благодійної організації «MOMENT», де бажаючі зможуть придбати одяг, іграшки та прикраси із зображенням слона. Діти зможуть зробити слоника на пам'ять. Кошти від продажу підуть на проєкт «Save Elephants», діяльність якого спрямована на захист слонів у Центральній Африці.

Більш детально ознайомитися із заходом можна ТУТ.

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