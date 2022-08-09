У понеділок Чехія видала українцям ще 1318 віз

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У понеділок Чехія видала 1318 віз тимчасового захисту особам, які втекли від війни в Україні. Це приблизно стільки ж, скільки й тиждень тому, коли українцям видали 1278 віз. За понад п’ять місяців війни тимчасовий захист у Чехії отримали 408 846 українських біженців. Про це свідчать дані, які регулярно публікує на своєму сайті Міністерство внутрішніх справ.
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Протягом останніх трьох тижнів кількість виданих віз була майже однаковою. У понеділок і середу вона перевищувала тисячу віз, у вівторок і четвер видали близько 500 віз, а у п’ятницю – близько 800. У вихідні дні видавалося щонайбільше кілька десятків віз. Минулими вихідними Чехія вперше від початку російського вторгнення не видала жодної візи тимчасового захисту.
Тимчасові візи дозволяють їхнім власникам перебувати у Чехії до року і надають доступ до державного медичного страхування, освіти або ринку праці. Біженці мають право на медичне страхування протягом максимум 150 днів після отримання візи.