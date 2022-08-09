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ZprávyУкраїнські новиниУ понеділок Чехія видала українцям ще 1318 віз

У понеділок Чехія видала українцям ще 1318 віз

ČTK, Наталія Драган
Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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17:00

Субота стала першим днем ​​від початку війни, коли державні установи не зареєстрували жодного біженця з України.

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У понеділок Чехія видала 1318 віз тимчасового захисту особам, які втекли від війни в Україні. Це приблизно стільки ж, скільки й тиждень тому, коли українцям видали 1278 віз. За понад п’ять місяців війни тимчасовий захист у Чехії отримали 408 846 українських біженців. Про це свідчать дані, які регулярно публікує на своєму сайті Міністерство внутрішніх справ.

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Kam ve volném čase: Pozvánka na koncert v Praze, který je také pro vás:

Důležité informace a rady: Jak získat práci, jak bydlení, ale také například o zdravotním pojištění:

Informace z celého Česka: Ukazujeme i to, co se děje v zemi, ve které nyní žijete:

Протягом останніх трьох тижнів кількість виданих віз була майже однаковою. У понеділок і середу вона перевищувала тисячу віз, у вівторок і четвер видали близько 500 віз, а у п’ятницю – близько 800. У вихідні дні видавалося щонайбільше кілька десятків віз. Минулими вихідними Чехія вперше від початку російського вторгнення не видала жодної візи тимчасового захисту.

Тимчасові візи дозволяють їхнім власникам перебувати у Чехії до року і надають доступ до державного медичного страхування, освіти або ринку праці. Біженці мають право на медичне страхування протягом максимум 150 днів після отримання візи.

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