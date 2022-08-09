Війна дозволить сплатити старий борг. Чехія хоче нове посольство у Києві

Протягом липня Київ відвідали двоє ключових людей чеської дипломатії – міністр закордонних справ Ян Ліпавський та права рука прем’єр-міністра з безпеки та зовнішніх відносин Томаш Пояр. Деякі теми були чітко сформульовані і не могли повністю приховатися за грифом «цілком таємно»: від політичної підтримки і постачання зброї українській армії, яка захищається від російської агресії, до участі чеських компаній у відбудові України після закінчення війни.

Однак водночас за лаштунками ведуться переговори про інший проєкт, який може коштувати сотні мільйонів. Чехія хоче придбати нову будівлю для чеського посольства в Києві, що б символізувало нову еру чесько-українських відносин. Згідно із заявою Міністерства закордонних справ виданню Seznam Zpravy, коштуватиме воно 250 мільйонів крон. Цю суму на нову будівлю чеському уряду потрібно буде знайти в і без того обмеженому бюджеті.

У переговорах щодо нового посольства Чернінський палац хоче зробити ставку на нинішні міцні відносини між Прагою та Києвом, дипломатію під час війни та чеський внесок в українську боротьбу.

Міністр: Ми плануємо посилити дипломатичну діяльність в Україні

Українська столиця витримала початковий натиск російської армії на початку вторгнення взимку, однак місто і надалі обстрілюють. Втім, чеські дипломати в Києві працюють і під час війни.

«Орендована будівля посольства дійсно не відповідає нашим потребам. Така ситуація склалася з часів поділу Чехословаччини. Наша мета – отримати власний об’єкт. Ми плануємо посилити дипломатичну діяльність в Україні, що підкреслює необхідність новобудови. Ми ведемо переговори з українською стороною», – сказав виданню чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

За словами речниці міністерства Маріани Вернерової, вартість нового посольства оцінюється у 250 мільйонів крон. «Проте вона може змінюватися залежно від ситуації на ринку. Більше подробиць ми не розголошуємо з огляду на триваючі переговори», – зазначила вона.

У посольстві України в Празі також підтверджують, що це важлива справа між Прагою та Києвом. «Міністерство закордонних справ України знає про це питання, наразі вони шукають шляхи вирішення цієї ситуації», – повідомила редакції Seznam Zprávy речниця Тетяна Окопна.

Тепер чеські представники мають у Києві свою людину. Нині колишній посол України у Чехії Євген Перебийніс, який лобіював свою країну в Празі в перші місяці війни, став заступником міністра закордонних справ. На цю посаду його призначив безпосередньо Президент України Володимир Зеленський.

Занадто тісне посольство

Як заявили в МЗС Чехії, нинішнє розташування посольства Чехії в Києві «не відповідає потребам посольства як за плануванням, так і за розміром». Знаходиться воно в історичному центрі міста біля станції метро «Золоті Ворота».

Кажуть, що конкретної будівлі ще немає, однак через історичні обставини, навіть під час війни, цей проєкт буде пріоритетним.

Навіть без цієї української інвестиції на Міністерство закордонних справ чекають великі витрати на нерухомість. За даними МЗС, термінового ремонту потребує ще одне ключове посольство Чехії – у Вашингтоні. Вже кілька років тому на цю реконструкцію виділили 300 мільйонів крон, але роботи так і не розпочалися. Посольство Чехії в Канберрі, що у Австралії, також має отримати власну нову будівлю. Будівництво там пригальмувала пандемія коронавірусу і, як повідомляє видання Seznam Zprávy, йдеться про нові «постковідні» договірні умови. Ремонт на півмільярда потрібен і посольству Чехії в Берліні.

Чеська дипломатія за кордоном базується переважно у власних будівлях.

Чесько-українські відносини

Водночас у Києві шукають нового посла Чехії, дипломат Радек Матула працює в країні з 2017 року. Його перебування вже перевищує стандартний чотирирічний мандат посла. Наступного року він має залишити свою посаду у Києві.

Після 1989 року чесько-українські відносини пройшли через різні етапи сучасної історії. В принципі, чеська дипломатія завжди підтримувала зближення Києва із Заходом. Наприклад, під час історично першого головування Чехії в Раді ЄС у 2009 році було створено проєкт «Східне партнерство», який мав на меті наблизити Україну та інші пострадянські країни до демократичної Європи. Нині, через тринадцять років, Україна має статус країни-кандидата в ЄС, а Чехія на чолі Європи закликає почати переговори про вступ країни до ЄС.