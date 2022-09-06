Подолати мовний бар'єр. Застосунок «Comenio» для школярів з України

Позаминулого року троє чеських юнаків з Брно зустрілися на форумі для розробників програмного забезпечення. Кожен з них – закоханий у технології та з бажанням створити власний мобільний застосунок, що мав би допомагати сором’язливим учням під час уроків у школі. Зрештою, їм вдалося створити технічне рішення, і саме так виникла програма з назвою «Comenio».

Проте російське вторгнення в Україну внесло свої корективи у подальший розвиток проєкту. Чехи хотіли допомогти українським біженцям, зокрема школярам та студентам, пристосуватися до нового середовища та додали до додатку нові функції та україномовну версію.

«Застосунок «Comenio» був створений з метою подолання сором’язливості спілкування в чеських школах. Однак після російського вторгнення в Україну ми вирішили додати до програми автоматичні переклади, які можуть подолати мовний бар’єр між учнем і вчителем», – розповів виданню Seznam Zprávy один із розробників застосунку 19-річний чех Ондржей Сукач.

Ми продовжуємо тестувати та розвивати додаток, а також готуємось до нового навчального року, щоб у разі потреби допомогти Ондржей Сукач, розробник програми для українських школярів

Метою проєкту, наголошує він, є максимально допомогти українцям в умовах нинішньої кризи. Завдяки сучасним технологіям ми намагаємося сприяти інтеграції українських учнів не лише до чеської освіти.

Як це працює? Український учень надсилає повідомлення українською мовою, і це повідомлення приходить викладачеві вже в перекладі на чеську. Завдяки цьому вчитель краще розумітиме, як українські діти справляються з навчанням і які проблеми або потреби у них виникають. Учитель також може надсилати студентам сповіщення, запитання чи тести. Він надсилає повідомлення чеською мовою, і воно надходить учню українською мовою.

У додатку є й автоматичні повідомлення: якщо учень чогось не розуміє або, можливо, йому потрібна допомога, він може скористатися шаблоном та надіслати повідомлення вчителю.

Foto: Сторінки застосунку «Comenio». Користувачі застосунку можуть скористатися шаблонами.

Крім того, «Comenio» можна використовувати для будь-якої комунікації з викладачем. Головною метою додатку є допомогти українцям подолати мовний бар’єр. Згідно із нещодавно опублікованим дослідженням Міністерства праці та соціальних справ Чехії, саме вивчення чеської мови є найбільшою перешкодою для українців.

За словами розробників, програмою вже скористалося понад 3 тисячі учнів та вчителів.

«Наразі ми продовжуємо тестувати та розвивати застосунок, а також готуємось до нового навчального року, щоб у разі потреби допомогти», – зазначив Ондржей Сукач.