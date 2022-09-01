«Навчи мене»: курс чеської мови для українських асистентів педагога

👩‍🏫 ONLINE KURZ ČEŠTINY PRO UKRAJINSKÉ ASISTENTY PEDAGOGA ❓ Jaké jsou české termíny pro školní pomůcky a předměty v rozvrhu? Jak se liší hodnocení v českých a ukrajinských školách? ‼️ To se dozvíte v bezplatném online kurzu češtiny „Nauč mě to“. Procvičíte si slovíčka pro práci ve škole a projdete běžné situace z výuky. Kurzem provází ukrajinská asistentka pedagoga Anna, která právě nastoupila do české školy. V modelových situacích se seznamuje s kolegy a pomáhá ukrajinským žákům s pochopením zadání. V interaktivních cvičeních s Annou procházíte různé situace a volíte jejich řešení. Kurz lze pohodlně studovat na tabletu i mobilu, k jednotlivým lekcím i slovíčkům se můžete vracet. 👉 Kurz najdete zde: https://kurz-cestiny.clovekvtisni.cz Více informací ke kurzu ► www.clovekvtisni.cz/clovek-v-tisni-online-kurz-pro-ukrajinske-asistenty-pedagoga-9345gp ОНЛАЙН-КУРС ЧЕСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ АСИСТЕНТІВ ПЕДАГОГА ❓ Як буде чеською шкільне приладдя або предмети у розкладі? Чим відрізняється система оцінювання в чеських та українських школах? ‼️ Про це ви дізнаєтеся на безкоштовному онлайн-курсі "Навчи мене". Ви попрактикуєтесь у використанні лексики та розберете типові ситуації, які можуть виникнути під час навчання. На курсі вас супроводжуватиме українська асистентка Анна, яка щойно почала працювати в чеській школі. У змодельованих ситуаціях вона знайомиться зі своїми колегами та допомагає українським учням зрозуміти завдання. В інтерактивних вправах з Анною ви розглянете різні ситуації та варіанти їх вирішення. Навчатися буде зручно і на планшеті або мобільному телефоні, пізніше можна повертатися до окремих лекцій та словничків. 👉 Курс знайдете за посиланням: https://kurz-cestiny.clovekvtisni.cz Більше інформації про курс ► www.clovekvtisni.cz/liudina-v-bidi-rozpochinaie-onlain-kurs-cheskoyi-movi-dlia-ukrayinskikh-asistentiv-pedagoga-9350gp