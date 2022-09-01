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«Навчи мене»: курс чеської мови для українських асистентів педагога

Дарина Дзюба
Foto: Getty Images

Ілюстраційне фото.

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12:00

Неприбуткова організація «Людина у біді», Чеський центр у Києві та компанія «Educasoft Solutions» розробили безкоштовний онлайн-курс чеської мови для майбутніх асистентів педагога з України.

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Курс «Навчи мене» спрямований насамперед на мовленнєву та комунікативну компетенції. Його мета – підготувати асистентів педагогів до щоденного спілкування.

Охочі можуть познайомитися з основною лексикою та фразами, необхідними для виконання роботи, та з різними типами ситуацій, які можуть настати під час комунікації з працівниками школи, учнями, батьками або іншими учасниками освітнього процесу. Курс призначений передусім для майбутніх асистентів педагога з України, але стане в пригоді й іншим охочим працювати у чеських школах.

Курс, що виник завдяки благодійному збору коштів SOS Україна, абсолютно безкоштовний та складається з декількох частин.

Лексико-граматична частина включає ознайомлення з найважливішими темами, пов’язаними зі школою. Частина «Комунікація у школі» дозволить розглянути найпоширеніші ситуації, які можуть статися під час спілкування з працівниками школи та учнями.

Кожний розділ можна пройти одразу повністю або перервати навчання, натиснувши кнопку «Вийти з курсу» у правому верхньому куті. Прогрес буде збережено, і кожен охочий може будь-коли продовжити навчання з місця, де він закінчив.

Курс містить 11 розділів, решта з них буде доступна у вересні. Курс розрахований на 6 годин, а після успішного складання тестів кожен учасник отримає сертифікат.

Посилання на курс можна знайти ТУТ.

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