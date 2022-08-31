Чехія може долучитися до відбудови Дніпропетровської області, яка постраждала від російської агресії. Про це в інтерв'ю інформаційному агентству «ČTK» повідомив посол Чеської Республіки в Україні Радек Матула.

Друга можливість полягає в тому, що окремі країни приєднуватимуться до відновлення України за економічними секторами. Чехія може запропонувати допомогу Україні у сферах енергетики, транспортної інфраструктури, охорони здоров'я або у знезараженні та дезактивації постраждалих районів. Більш зрозуміло про спосіб відновлення стане до кінця вересня.

За словами посла, вибір Дніпропетровської області є логічним. Допомоги потребує передусім східна частина України. Крім того, Чехія має досвід у співпраці з регіоном, оскільки там працює низка чеських компаній. Однак остаточно участь у відбудові цієї області не затверджена.

Розглядається також і другий підхід - галузевий. Деякі країни не будуть зосереджуватися на певному регіоні, а обиратимуть економічну зону. Чехія готова запропонувати допомогу, досвід та компанії в енергетичній галузі, включно з ядерною інфраструктурою та транспортними засобами, або ж у галузі охорони здоров'я, включно з постачанням медичного обладнання для українських лікарень.

«Але йдеться й про передавання досвіду та використання чеських компаній у галузі дезактивації та знезараження уражених районів», - додав Матула.