Від 2 до 10 тисяч. Стільки коштує зібрати дитину до першого класу у Чехії

Шкільний рюкзак, пенал, змінне взуття, кросівки для залу, портфель для малювання. Це лише частина найнеобхіднішого для першокласників. У скільки цього року, з огляду на загальне подорожчання, обійдеться батькам новий навчальний рік, дізнавалися наші журналісти.

Ми зробили так само, як вони, і шукали товари в інтернеті, згідно з основним списком. Ми обирали найдешевший або дешевший варіант, але так, аби приладдя підходило для найменших школярів та було перевіреним.

Ціни на шкільне приладдя Рюкзак, пенал, сумка для змінного та спортивного взуття 2 000 крон Змінне та спортивне взуття 750 крон Інше обладнання: спортивний одяг, папки для зошитів, портфель, художнє приладдя, клей, ножиці тощо. 900 крон Всього: 3 650 крон

Однак вимоги відрізняються залежно від школи, у деяких списки із найнеобхіднішим можуть бути досить довгими, в інших потрібно лише кілька речей. Необхідне приладдя також відрізняється відповідно до конкретних навчальних програм або щедрості спонсорів, які купують обладнання для дітей у деяких школах.

Проте список основних потреб скрізь однаковий. На рюкзак, пенал і сумку для занять спортом батьки повинні підготувати приблизно дві тисячі крон. Близько 750 крон на змінне та спортивне взуття. Приблизно 900 крон на інші речі, такі як спортивний одяг, папка для зошитів, портфель і приладдя для мистецтва тощо.

Шкільне приладдя Мінімальна ціна, крони Максимальна ціна, крони Пенали 39 1 202 Пляшки 15 4 980 Зошити 5 450 Трикутні олівці 10 3 041 Мішки-рюкзаки для спорту 20 680 Бокси для їжі 39 2 339 Шкільні бокси (для малювання і не тільки) 94 610 Шкільні рюкзаки 350 5 999