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Дарина Дзюба, Seznam Zprávy
ZprávyУкраїнські новиниВід 2 до 10 тисяч. Стільки коштує зібрати дитину до першого класу у Чехії

Від 2 до 10 тисяч. Стільки коштує зібрати дитину до першого класу у Чехії

Дарина Дзюба, Сильвіє Фрідманова
Foto: Shutterstock.com/Bondar Illia

Вже за кілька днів діти підуть до школи. Цього року батькам школярів слід очікувати багатотисячні витрати.

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6:00

Видання Seznam Zprávy з'ясувало, скільки доведеться заплатити батькам школярів за найнеобхідніше для першого класу. Разом із чеськими учнями цього року до шкіл Чехії підуть тисячі українських дітей.

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  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
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Шкільний рюкзак, пенал, змінне взуття, кросівки для залу, портфель для малювання. Це лише частина найнеобхіднішого для першокласників. У скільки цього року, з огляду на загальне подорожчання, обійдеться батькам новий навчальний рік, дізнавалися наші журналісти.

Ми зробили так само, як вони, і шукали товари в інтернеті, згідно з основним списком. Ми обирали найдешевший або дешевший варіант, але так, аби приладдя підходило для найменших школярів та було перевіреним.

Ціни на шкільне приладдя
Рюкзак, пенал, сумка для змінного та спортивного взуття2 000 крон
Змінне та спортивне взуття750 крон
Інше обладнання: спортивний одяг, папки для зошитів, портфель, художнє приладдя, клей, ножиці тощо.900 крон
Всього:3 650 крон

Однак вимоги відрізняються залежно від школи, у деяких списки із найнеобхіднішим можуть бути досить довгими, в інших потрібно лише кілька речей. Необхідне приладдя також відрізняється відповідно до конкретних навчальних програм або щедрості спонсорів, які купують обладнання для дітей у деяких школах.

Проте список основних потреб скрізь однаковий. На рюкзак, пенал і сумку для занять спортом батьки повинні підготувати приблизно дві тисячі крон. Близько 750 крон на змінне та спортивне взуття. Приблизно 900 крон на інші речі, такі як спортивний одяг, папка для зошитів, портфель і приладдя для мистецтва тощо.

Шкільне приладдяМінімальна ціна, крониМаксимальна ціна, крони
Пенали391 202
Пляшки154 980
Зошити5450
Трикутні олівці103 041
Мішки-рюкзаки для спорту20680
Бокси для їжі392 339
Шкільні бокси (для малювання і не тільки)94610
Шкільні рюкзаки3505 999

Як показують дані на сайті «Zboží.cz», діапазон цін на окремі бренди величезний. На ринку є трикутні олівці за десять крон, а також за більше, ніж три тисячі. Так само ранець або шкільний портфель. Він може коштувати 350 крон, однак інколи його ціна може сягнути й 6 тисяч. Якщо батьки захочуть купити для своєї дитини найдорожче шкільне приладдя, загальна сума витрат може досягти десяти тисяч крон.

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