Чехія припиняє сплачувати медичне страхування. Проте є деякі винятки

З кожним серпневим днем у Чехії зростає кількість біженців з України, які змушені самостійно оплачувати медичне страхування.

Станом на 17 серпня на обліку Міністерства внутрішніх справ перебуває 396 401 особа з України, яка отримала посвідку на проживання. З них понад 245 тисяч осіб віком від 18 до 65 років повинні вирішити, як вони будуть оплачувати медичне страхування через 150 днів після отримання візи.

Однак насправді кількість людей буде меншою, оскільки дані не включають біженців, які вже залишили Чехію. Крім того, у багатьох випадках чеське медичне страхування для українських біженців залишається безкоштовним.

Скільки діє чеське медичне страхування для біженців з України?

Українці, які у Чехії отримали візу тимчасового захисту, мають медичне страхування на весь період її дії. Тобто протягом року, але не пізніше 31 березня 2023 року.

Однак держава сплачує лише перші 150 днів після отримання візи. Після завершення цього періоду біженцям необхідно звернутися до своєї страхової компанії. «На практиці це означає, що для дорослих віком від 18 до 64 років державне страхування більше не покриватиметься автоматично, однак особи, яким надано тимчасовий захист, залишатимуться учасниками системи державного медичного страхування. Кожна особа має особисто повідомити свою медичну страхову компанію, як вона буде оплачувати страхування», – пояснює Еленка Мазурова, речниця Чеської промислової медичної страхової компанії, яка має майже 15 тисяч клієнтів з України.

Згідно з даними, оприлюдненими Міністерством внутрішніх справ, закінчення безкоштовного страхування стосується понад двісті тисяч людей. Однак це лише орієнтовні дані.

Кому не потрібно сплачувати страхування та повідомляти страховій компанії про зміни після закінчення 150 днів?

Як правило, це неповнолітні та люди похилого віку. Тобто особи віком до 18 років і старше 65 років, яким надано тимчасовий захист у Чехії.

Цим двом віковим категоріям не потрібно повідомляти медичну страхову компанію про зміни навіть після 150 днів, однак страхові компанії рекомендують принаймні залишити свої контактні дані, аби у разі потреби страхова компанія могла зв’язатися із застрахованою особою.

Слід також звернути увагу, що неповнолітнім особам, яким найближчим часом виповниться вісімнадцять років, бажано зв'язатися зі своєю страховою компанією. «Якщо вони заповнять онлайн-форму та нададуть контактні дані, ми проінформуємо їх про нові зобов’язання після того, як вони стануть повнолітніми», – зазначає речниця страхової компанії «VZP» Вікторія Плівова.

Хто не зобов'язаний оплачувати страхування, але має звернутися до страхової компанії?

Держава оплачує медичне страхування осіб, які щодня доглядають за дитиною віком до семи років або за двома і більше дітьми віком до п’ятнадцяти років, а також учнями старших шкіл та університетів або безробітними, які перебувають на обліку в центрі зайнятості або людьми з обмеженими можливостями. Таким людям необхідно звернутися до страхової компанії і підтвердити це.

Студенти повинні надати підтвердження про навчання в чеській або українській середній школі чи університеті. За словами Плівової, підтвердження про навчання може бути надане українською мовою.

Догляд за дитиною необхідно підтвердити документально, наприклад, надати свідоцтво про народження дитини або проїзний документ батьків, де вписана дитина. Лише один із батьків може повідомити про догляд за дитиною.

Безробітні мають надати страховій компанії довідку про реєстрацію у центрі зайнятості. Це стосується й людей з обмеженими можливостями.

За кого медичне страхування сплачує роботодавець?

Це особи, які працюють на основі трудового договору або угоди про виконання роботи з доходом понад 10 тисяч крон. Також роботодавець оплачує медичне страхування за осіб, які працюють на основі трудового договору з доходом від 3 500 крон.

У разі потреби можна перевірити, чи сплачує страхування роботодавець. Для цього слід зв’язатися зі своєю медичною страховою компанією.

Працюєте як підприємець?

Самозайняті особи зобов'язані сплачувати страхування самостійно у вигляді щомісячних внесків. Цього року вони складають 2627 крон. Необхідну суму варто сплатити до восьмого числа наступного календарного місяця. Тобто, наприклад, за серпень – до 8 вересня.

Не належите до жодної з вищезгаданих категорій?

У цьому разі необхідно оформити оплату медичного страхування та почати платити мінімальний внесок, який цього року складає 2187 крон щомісяця.

Зі своєю страховою компанією потрібно зв’язатися протягом восьми днів після закінчення страхування, оплаченого державою. Тобто протягом 158 днів після отримання тимчасового захисту.

Як зв'язатися зі страховою компанією?

Спочатку слід перевірити, до якої чеської медичної страхової компанії ви належите. Про це можна дізнатися на картці державного медичного страхування, яку ви отримали після реєстрації та надання тимчасового захисту.

Повна інформація на сайті Oborové zdravotní pojišťovny.

Інформація для застрахованих у České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Інформаційний сайт Vojenské zdravotní pojišťovny.

Інформаційна сторінка для українських клієнтів у RBP, zdravotní pojišťovny.

Інформація на сайті Zaměstnanecké pojišťovny Škoda.

Що станеться, якщо не зв’язуватися зі страховою компанією?