Незастраховані автівки з України: Чехія перестане покривати збитки

Якщо водій українського автомобіля спричинить у Чехії дорожньо-транспортну пригоду і виявиться, що автомобіль не застрахований, Чеська страхова служба (ČKP) сплатить витрати потерпілій стороні. Це один із видів допомоги, яку Чехія пропонує біженцям з України.

Щоправда, це «безкоштовне обов’язкове страхування» лише тимчасове – для українських автомобілів воно діє щонайменше до кінця серпня і лише пів року після виїзду з країни, на яку 24 лютого напала Росія.

«Це з дати перетину українського кордону. У тих, хто перетинав його у травні, ще є час. Ті, хто виїхав наприкінці лютого, мають час до кінця серпня», – пояснює Вероніка Павлісова, речниця Чеської страхової служби, за словами якої насправді йдеться про допомогу людям, які були змушені раптово втекти від війни та скористалися, наприклад, незастрахованим автомобілем.

На практиці страхова служба спочатку з’ясовує, чи застрахований автомобіль в Україні, і, якщо необхідно, врегульовує збитки з місцевою страховою компанією.

Після закінчення шестимісячного терміну у Чехії Чеська страхова служба почне ставитися до незастрахованих українських автомобілів так само, як і до чеських. Це означає, що вона почне стягувати збитки з винуватця аварії.

Рішення? Українська зелена карта

За словами Вероніки Павлісової, найпростішим рішенням є оформити онлайн-страхування в одній з українських страхових компаній, яка видаватиме українським водіям так звану зелену онлайн-карту.

Водночас речник міністерства транспорту Мартін Брихта зазначає, що це також залежить від типу дозволу на проживання в Чехії. Зелена карта від української страхової компанії підходить, якщо біженці перебувають у країні на підставі тимчасового захисту.

«Водій транспортного засобу повинен забезпечити його технічний та експлуатаційний стан. Тоді водій не зобов’язаний здавати транспортний засіб на регулярний технічний огляд на станції техогляду в Чеській Республіці», – каже Мартін Брихта.