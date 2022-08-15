Біженці вже пів року живуть безкоштовно. Готелі не отримали жодної крони

«Я починаю нервувати. Йдеться вже про кілька сотень тисяч крон, до того ж ми маємо втрачені прибутки – вже протягом трьох місяців у апартаментах могли жити туристи», – пояснює Ян Кубелка, менеджер готелю «Prague City», що розташований у празькому районі Жижков.

Довгостроковий притулок у готелі надали 24 українцям, але п'ятеро з них пізніше виїхали до Західної Європи. Інші дев'ятнадцять досі живуть у готелі.

«Вони не платять жодної крони, живуть тут абсолютно безкоштовно, ми розраховуємо на обіцяну державою компенсацію», – каже менеджер. Він зазначає, що у серпні, коли туристичний сезон у самому розпалі, апартаменти коштують дві тисячі крон за ніч.

Понад сорок українських біженців розмістили і у хостелі «Briliant» у районі Горні Почерніце. Тут вони також живуть безкоштовно.

«Наразі йдеться про компенсацію у розмірі близько півтора мільйона крон. До п’ятниці нам мають надіслати угоду, лише тоді ми зможемо виставляти рахунки, я не знаю, з якою датою, тож мине щонайменше півроку, перш ніж ми отримаємо перші гроші», – каже менеджерка хостелу Яна Оуреднічкова.

У середині березня уряд вирішив виплачувати компенсацію в розмірі 250 крон на людину за ніч за надання біженцям безкоштовного житла готельного типу.

Зокрема, Прага тоді пообіцяла збільшити цю суму ще на 140 крон із власного бюджету. Ще 200 крон на день можуть отримати власники житла протягом перших семи днів, якщо вони забезпечують біженців харчуванням.

Половина біженців живуть у тісних умовах Згідно з нещодавнім опитуванням серед 1300 сімей з України, у деяких біженців у Чехії немає особистого простору в шість квадратних метрів. Про це ми писали тут: Навіть не 6 м2 на людину. Помешкання для біженців порушує стандарти житла

Водночас празькі менеджери не знають, за яких умов можна досягти збільшення компенсацій. Тому вони навіть не мають точної суми, яку їм повинні виплатити.

Плата за прання

І готель на Жіжкові, і хостел у районі Горні Почерніце почали розміщувати біженців одразу після початку російського вторгнення в Україну. Їхньою початковою мотивацією було допомагати, але згодом їх мотивувала і перспектива отримати компенсацію.

«Першими ми поселили знайомих людей, які у нас працювали. А потім почали приїжджати й інші… дві жінки, одна стоматологиня і зубний технік. І тоді ми виділили в готелі частину місць, тому що вже говорили про те, що будуть компенсації для готельєрів», – каже Ян Кубелка, додаючи, що навесні не очікував, що ситуація затягнеться на місяці і не вирішиться навіть у середині літа.

Він також зазначив, що, ймовірно, апартаменти потребуватимуть ремонту, адже у них живуть протягом тривалого часу.

Наприкінці лютого у хостелі у Горні Почерніце розмістили перших біженців у рамках співпраці з місцевою українською громадою. «Ми також допомагали міському округу, який селив людей у тренажерному залі, тож коли з’явилася можливість, ми відразу забрали до себе частину людей», – розповідає Яна Оуреднічкова.

Менеджерка додає, що нещодавно вони запровадили невелику плату в розмірі п’ятдесяти крон на місяць для біженців, які користуються пральними машинами.

«Після такого величезного навантаження через півроку ми змушені купувати нові пральні машини», – пояснює вона, додаючи, що прання не входить у безкоштовні послуги, тож той, хто хоче попрати, має заплатити.

Спочатку угода, потім компенсація

Найближчим часом власники жіжковського готелю сподіваються отримати договір з муніципалітетом, статися це має протягом кількох днів. У іншому ж хостелі кажуть, що угода вже підписана.

Саме угода з муніципалітетом або регіоном є першим кроком для того, щоб власники готелів почали отримувати компенсації. Проте базова компенсація у розмірі 250 крон на людину за ніч надходить із бюджету Міністерства фінансів.

За словами речника муніципалітету Праги Тадеаша Провазніка, до початку тижня було підписано 39 договорів між містом та постачальниками житла, але компенсації ще не почали виплачувати. «Є ще деталі, які потрібно перевірити. Це, наприклад, готелі, де багато людей, і потрібно вирішити, скільки людей там знаходиться, від коли до коли, чи мають вони тимчасовий захист», – пояснює Тадеаш Провазнік.

Однак він запевнив, що виплати грошей мають початися «найближчим часом».

Крім того, він стверджує, що власники готелів могли подавати заявки на компенсацію лише з травня. «Вони не чекали з лютого», – додає речник.

Менеджерка з хостелу у Горні Почерніце каже, що вони чекають на договір вже третій місяць, а Ян Кубелка з готелю «Hotel Prague City» – близько місяця.

За словами речника, Прага розраховує виплатити 131,6 мільйони крон компенсації за період з кінця лютого до кінця серпня за внески в розмірі 250 крон на людину за ніч, ще 60,8 мільйона крон з власного бюджету і 2,6 мільйона крон за забезпечення харчуванням у перші сім днів.

Однак у деяких регіонах пішли набагато вперед. Наприклад, за словами губернатора Мартіна Нетоліцького, Пардубіцький край вже підписав контракти із 178 суб’єктами та 38 муніципалітетами. За період з лютого по червень вони виплатили понад 56,6 мільйонів крон компенсації.

Моравсько-Сілезький край підписує договори не з організаторами, а з муніципалітетами. Тому вони не мають інформації щодо точної кількості угод, але вже виплатили 112 мільйонів крон за період з березня по червень.