Чехам подобається українська кухня. Побачите самі цієї суботи на набережній

«Купуйте, смакуйте та допомагайте!» – запрошує неприбуткова організація «Мрія UA» долучитися до новогу проєкту на підтримку України, який триватиме в Празі до кінця осені. Основна мета акції - збір коштів на придбання протезів для постраждалих громадян України та гуманітарну допомогу українським біженцям у Чехії.

Foto: Nataliia Drahan На проєкті представлено різноманітні українські смаколики та цікаві сувеніри з українською символікою.

«Щосуботи на Рашіновій набережній (Rašínovo nábřeží) з 9 до 14 години ми пропонуємо усім бажаючим долучитися до нашого проєкту, скуштувати українські традиційні страви. Це гарячий борщ, вареники, домашні пиріжки та багато інших смаколиків. Також ми продаємо речі з українською символікою та національний одяг, наприклад, вишиванки, кукли-мотанки тощо», - розповіла Олександра Сашка, головиня неприбуткової організації «Мрія UA».

За її словами, у майбутньому заплановано розширення асортименту продукції, оскільки вона користується великим попитом як поміж українців, так і чехів. «Ми були приємно здивовані тим, що щосуботи до нас за добавкою приходять чеські громадяни. Їм дуже подобається українська кухня. Смачно, і це гріє душу», - сказала вона.

Foto: Nataliia Drahan Українська кухня до вподоби чехам.

Частина коштів від продажу попрямують до центру допомоги для біженців з України, який діє при організації «Мрія UA». «40 відсотків із них - на реабілітацію та протезування обраній родині в Україні, 20 відсотків - на закупівлю всього необхідного», - додала Олександра.

Неприбуткова організація «Мрія UA» одна з перших у Празі допомагає українцям, які внаслідок російської агресії втекли з рідних домівок і знайшли прихисток у Чехії. Спеціалісти центру допомоги для біженців надають інформаційну, психологічну та медичну підтримку, а також допомагають вирішити питання щодо проживання. При центрі діє ідальня, до якої щодня приходить понад 300 чоловік безкоштовно поїсти. Водночас надається гуманітарна допомога, за якою біженці можуть звернутися раз на тиждень і вибрати собі необхідні речі, наприклад, жіночий, чоловічий та дитячий одяг.

Нещадавно «Мрія UA» долучилась до нового проєкту «Українські книжки у Чехії». «В нашому центрі ми організували бібліотеку з україномовними книжками. У червні цьогоріч у Львові, Івано-Франківську та Винниках було зібрано понад 1000 книжок для українців у Чехії. Це видання для дітей, зокрема дошкільного віку, підлітків і дорослих. Отже, книжки чекають на своїх читачів та читачок у Празі у центрі допомоги від «Мрія UA»», - розповіла Олександра.

За її словами, проєкт користується великим попитом поміж біженців: за перший тиждень було розібрано понад 600 книжок.