У серпні до Праги та Брно завітає український гурт «Vivienne Mort»

Самобутній колектив «Vivienne Mort» - один з головних представників українського інді-року. Гурт зробив вагомий вклад у розвиток української рок-музики та вітчизняної музичної культури. Українці видали 5 альбомів, останній з яких, «Досвід», було номіновано на Шевченківську премію в категорії «Музичне мистецтво».

Основою їхньої музики завжди залишається виразне фортепіано і чуттєвий, харизматичний вокал авторки пісень Даніели Заюшкіної. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона виступала виключно з концертами підтримки для Збройних Сил України.

Foto: Фейсбук гурту «Vivienne Mort» Афіша благодійного туру колективу містами Європи.

Разом із гуртом на концерті у празькій столиці також виступить київський інді-поп дует «Tember Blanche». Музика дуету легка, чуттєва та поетична, а їхня пісня «Вечорниці» стала вірусною. Інді-дует представить пісні з майбутнього альбому про те, що доводиться відчувати під час війни та композиції присвячені боротьбі українського народу.

Прибуток від концертів та добровільні пожертвування, зроблені під час самих концертів, будуть передані на підтримку потреб українців, що постраждали від російського вторгнення.

«Скоро буду, з дому привезу фортепіано, пісні та віру в перемогу», - зазначила вокалістка Даніела Заюшкіна у анонсі заходу.

Концерт у Празі відбудеться 20 серпня у клубі «Futurum Music Bar» , а у Брно - 21 серпня у «Metro Music Bar».