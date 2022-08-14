10 визначних пам'яток Чеської Швейцарії. Що відвідати там, де немає вогню

Оглядовий майданчик Бельведер

На високій скелі з пісковика висотою 160 метрів над Ельбою знаходиться оглядовий майданчик Бельведер. Це найстаріша і одна із найкрасивіших точок у Чеській Швейцарії з чудовим видом на каньйон. Його побудували на початку 18 століття.

Колись тут розважалася знать та її гості, які приїжджали сюди на кареті із селища Биновець, де знаходився маєток і замок родини Кларі-Алдрінген.

Foto: Mapy.cz/Petr Štěpka Оглядовий майданчик Бельведер.

Долський млин

Романтичний Долський млин (Dolský mlýn) стоїть біля злиття річок Каменіце та Білої Єтржиховицької, приблизно за три кілометри від селища Єтршіховіце. Тут знімали чеський фільм «Гордовита принцеса».

Руїни оригінального триколісного млина та лісопилки датуються 1515 роком. Від оригінальної будівлі збереглася лише частина стіни. У 2007 році Дольський млин оголосили пам'яткою культури.

Foto: Mapy.cz/Tomáš Droppa Долський млин.

Маріїна скеля

З оглядового майданчика на Маріїній скелі відкриваються прекрасні краєвиди на Єтршіховіцькі скелі і хвилястий ландшафт Національного парку «Чеська Швейцарія». Розташований він на висоті 247 метрів, а на пагорбі стоїть дерев'яна альтанка.

У минулому скеля слугувала сторожовим постом для пожежного патруля в регіоні. Туристичний маршрут має більш складні підйоми, а до самого оглядового майданчика відвідувачі можуть потрапити залізними сходами.

Foto: Radek Cihla, Seznam Zprávy Маріїна скеля.

Камінь Рудольфа

Ще одним популярним оглядовим майданчиком є ​​Камінь Рудольфа. Це характерний пагорб з пісковика на висоті 484 метри. Нещодавно оглядовий майданчик знову відремонтували і звідти відкривається чудовий краєвид.

Foto: Mapy.cz/Jan Hlaváček Камінь Рудольфа.

Оглядова вежа Руженка

Нова оглядова вежа з поетичною назвою Руженка доступна для відвідування з весни 2018 року на пагорбі Pastevní vrch на висоті 402 метри. Сама оглядова вежа має висоту лише 6,5 метрів, але з неї відкривається прекрасний краєвид – з німецької сторони можна побачити, наприклад, гори Grosser і Kleiner Zchirnstein, Pfaffenstein або Kaiserkrone, а з чеської сторони Вовчу гору (Vlčí hora), Правчицькі ворота (Pravčická brana) або гору Високий Сніжник (Vysoký Sněžník).

Foto: Mapy.cz/Pavel Štys Оглядова вежа Руженка.

Біотоп Новий Світ

Ті, хто бажає охолодитися під час блукань Чеською Швейцарією, можуть відвідати, біотоп Новий Світ. До відкритого басейну веде стежка вздовж велодоріжки, а тут, окрім чистої води, ростуть і дерева, в тіні яких можна сховатися від сонця.

Foto: Mapy.cz Природний басейн Новий Світ.

Руїни замку Толштейн

Романтичні середньовічні руїни замку колись були резиденцією місцевих лицарів. Про це свідчать і археологічні дослідження, які виявили залишки скелетів.

На вершину скелі можна піднятися сходами і пройтися місточком від ресторану, де потрібно заплатити за вхід.

Foto: Mapy.cz/Josef Bouška Руїни замку Толштейн.

Руїни замку Фалькенштейн

Інші цікаві краєвиди відкриваються зі скельного замку Фалькенштейн. Дорогою вам доведеться піднятися крутими сходами драбиною, але з цим впораються навіть маленькі діти.

Foto: Mapy.cz/Pavla Holomčíková Ось такий краєвид відкривається із замку Фалькенштейн.

Ущелина Вузькі сходи

Підйом Вузькими сходами веде кам'яними сходами і є досить складним. Однак після підйому на скелю відкриваються чудові краєвиди. На одній із скель донині зберігся вирізьблений знак у вигляді великої літери «W». Це рельєф із короною, так звана Княжна тарілка. Ця емблема була символом княгині Вілеміни Кінської та вшановувала її візит сюди в 1849 році.

Foto: Mapy.cz/Zdeněk Mládek Ущелина Вузькі сходи.

Печера русалки біля ставка Гризель

Насолодитися приємною прогулянкою в тіні дерев уздовж річки можна у долині Pavlínino údolí. Лиман знаходиться неподалік від колишнього млина Гризеля, що походить з 17 століття. Біля млина знаходиться ставок Гризеля, а трохи далі від нього видніється невелика скеляста ніша, яка називається Печера русалки.

Foto: Mapy.cz/Petr Urban Tomášek Печера русалки.

Про те, що ці туристичні напрямки доступні і зараз, коли пожежники гасять пожежу в національному парку, повідомляє портал «Дивовижні місця в Чехії».