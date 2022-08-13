Подорож Південною Богемією: забуті перлини туристичного регіону

Мальовничі центри міст, прогулянки біля озер, краєвиди з висоти міських веж. Містам на півдні республіки є що запропонувати, незалежно від того, шукаєте ви місце для романтики чи розваг із дітьми.

Їндржіхув Градець для любителів потягів

Любителям залізниці радимо відвідати містечко Їндржіхув Градець. Місто навколо озера Вайгар може похизуватися унікальною вузькоколійкою до міста Нова Бистриця, де можна проїхатися історичним потягом із паровозом. У центрі Старого міста представлений макет залізничної станції, де за допомогою кнопок можна переміщати потяги та різноманітні елементи ландшафту. До кінця серпня тут також можна переглянути інтерактивну виставку з назвою «Pat and Mat». У центрі рекомендуємо не оминути 15-й меридіан, міську оглядову вежу і, звичайно ж, місцевий замок. 27 серпня у ньому ви зможете насолодитися оперою Бізе «Кармен». І хоч до Різдва ще далеко, не забудьте відвідати вертеп з назвою «Кризові яслички» (Krýzovy jesličky) у місцевому музеї - це найбільший у світі механічний вертеп, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Відпочинок у курортному місті Бехинє

Полюбляєете ніжитися у бані? Відвідайте містечко Бехинє. Тут ви знайдете мінеральну воду і торф, що лікують рухові та нервові захворювання. Якщо ви подорожуєте з дітьми, обов’язково відвідайте місцевий замок. Після екскурсії вирушайте до парку, де ви зможете познайомитися з ланню, яку можна погодувати і погладити. Цього року до неї приєдналися три лами та альпака, а також екзотичні папуги. До кінця вересня любителі мистецтва можуть помилуватися сучасними скульптурами в парку. У місті також є кілька музеїв, наприклад, найстаріший Музей пожежі.

Пісек запрошує на історичну екскурсію

Місто Пісек було засноване ще у 1243 році, однак його історія захоплює досі. Тут розташований кам'яний міст 13 століття - найстаріший збережений міст у республіці. Звідси можна швидко дійти пішки до міської електростанції, на якій збереглися турбіни Франциска, завдяки яким у 1887 році Франтішек Кршіжік перетворив Пісек на перше чеське місто з громадським електричним освітленням. Оглянути місто можна з вежі деканського костелу, а любителям коней радимо не оминути увагою кінну ферму (Zemský hřebčín). А якщо ви приїхали з дітьми, обов'язково завітайте до дитячої галереї «Сладовна», яка славиться чудовими інтерактивними виставками.

Ельфи та адреналін у місті Вімперк