Так працює найбільша бібліотека для українців у Празі. Що вони читають

«З моменту відкриття бібліотеки залишилося 20 відсотків книг, тому що вони користуються дуже великим попитом серед українців. Щодня сюди приходить велика кількість людей. Хтось сідає і читає книгу тут, а дехто бере її додому», - розповіла Ольга Череп’юк, відповідальна за комунікації у громадському центрі «Світло».

За її словами, серед читачів є як дорослі, так і діти. Великим попитом серед українців користуються книги для саморозвитку, психології, «легкі» романи від українських письменників, автобіографії, історії ведення бізнесу тощо.

«Дуже приємно бачити, як люди збираються і обговорюють прочитану книгу. Вони розуміють, що самоосвіта – це важливо», - сказала Ольга.

Foto: Наталія Драган Місце для читання та обговорення книг.

У бібліотеці є величезна серія розвивальних і розважальних книг для дітей від видавництва «Старий лев». «Я бачила, наскільки батьки з дітьми були щасливі, коли нарешті їм вдалося взяти книжку із серії «Джуді Муді»», - посміхається Ольга. «У нас були безкоштовні дитячі книги. Наразі їх всіх розібрали, тому полиці порожні. Але ми розмірковуємо над тим, як поповнити книжковий арсенал», - додала вона.

Foto: Наталія Драган У книгарні представлена ​​сучасна українська література, а також твори у перекладі з іноземних мов.

Однак, за словами Ольги, є й книги, які не користуються попитом серед українських читачів. «Як на мене, то це історичні романи, складніші твори. Люди беруть книгу, щоб відпочити», - вважає вона.

Книги додому на шість тижнів

Бібліотека працює за системою «Biblio.Tečka» - можна взяти до п'яти книг на шість тижнів. «Коли людина взяла книгу чи декілька книжок, вона повинна зробити фото або відсканувати QR-код на них, який перенаправить до WhatsApp, і надіслати в чат фото книжок. Або ж надіслати фото книжок на електронну адресу, вказану там. При поверненні книжок зробити все аналогічно, відправити фото книг, які читачі повертають до бібліотеки», - розповіла Ольга.

У центрі сподіваються, що українці будуть порядними і повертатимуть книжки вчасно.

Українські видавництва, за словами Ольги, самі пропонують допомогу бібліотеці. «Наприклад, видавництво «Старий лев» надіслало ескізи своїх книг і ми домовилися з чеською друкарнею, яка надрукувала їх безкоштовно. Якщо хтось хоче допомагати, то завжди можна знайти різні способи це зробити. Ми дуже раді людям, які готові поділитися якоюсь прочитаною книгою. У майбутньому зробимо полички для обміну книжками», - розповіла вона.

«Хочемо познайомити чехів із нашою культурою»

Окрім бібліотеки, у центрі «Світло» є декілька груп із вивчення чеської мови. Проводиться багато заходів для жінок та дітей, надаються психологічні, соціальні, медичні консультації, є бізнес-клуб. «Ми хочемо допомогти в адаптації, інтеграції, а також соціалізації дітей та дорослих, щоб вони були готовими сприйняти інше середовище, з іншою мовою та культурою», - зазначила координаторка комунікацій центру.

24 серпня о 17 годині центр планує провести день української культури в рамках Дня незалежності України. «Це буде програма на базі Скаутського інституту. До неї ми хочемо долучити і чехів. Буде низка майстер-класів - вишивка, гачкування, розпис пряників. Чехи матимуть можливість придбати і скуштувати українські страви, познайомитися з нашою культурою. Буде гра на бандурі, фортепіано, пісні та танці», - розповіла Ольга.