П'ята частина українських біженців знайшла роботу в Німеччині

Українці суттєво вплинули на німецький ринок праці, оскільки вже з червня їх включили до звіту про безробітття. У червні вперше за кілька місяців рівень безробіття у Німеччині почав зростати.

За даними Федерального відомства у справах міграції та біженців, у Німеччині зареєстровано мільйон українців, 650 тисяч із них - особи віком від 15 до 65 років. Однак скільки біженців насправді перебуває у країні, незрозуміло, адже до Німеччини вони можуть їздити без візи. Крім того, частина українців поступово повертається на Батьківщину. Одним із орієнтирів є статистика Бюро зайнятості, де біженці враховуються з червня, коли вони отримали доступ до базового соціального страхування, а також фінансову допомогу через безробіття.