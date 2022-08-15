П'ята частина українських біженців знайшла роботу в Німеччині

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Українці суттєво вплинули на німецький ринок праці, оскільки вже з червня їх включили до звіту про безробітття. У червні вперше за кілька місяців рівень безробіття у Німеччині почав зростати.
За даними Федерального відомства у справах міграції та біженців, у Німеччині зареєстровано мільйон українців, 650 тисяч із них - особи віком від 15 до 65 років. Однак скільки біженців насправді перебуває у країні, незрозуміло, адже до Німеччини вони можуть їздити без візи. Крім того, частина українців поступово повертається на Батьківщину. Одним із орієнтирів є статистика Бюро зайнятості, де біженці враховуються з червня, коли вони отримали доступ до базового соціального страхування, а також фінансову допомогу через безробіття.
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«Ми очікуємо, що найближчими місяцями кількість українських біженців у статистиці ринку праці продовжить зростати», - повідомили в управлінні праці.
В опитуваннях роботодавці описують українських біженців як можливість найняти кваліфікованих працівників, тому, на їхню думку, вони мають хороші шанси отримати роботу. Проте проблема українців полягає у недостатньому знанні німецької мови, через що вони не можуть отримати таку ж кваліфіковану роботу, як на Батьківщині.