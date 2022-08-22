Олег і Дмитро. Окрім військової форми, їх об’єднує важке поранення на війні. А нині ще й спільне місце, де вони можуть відпочити від воєнного лихоліття.

З понеділка двоє українських військових перебувають на лікуванні у санаторії «Дарков» (Darkov) у Карвіні і пробудуть там щонайменше місяць. Вони перші військові з України, які реабілітуватимуться у Чехії.

Дев’ятнадцятирічний Олег ніколи не забуде 14 березня цього року. Сервісний технік зі своїм підрозділом воював у селі Володимирівка Донецької області. Після вечірнього обстрілу росіян він втратив ліву руку вище ліктя та отримав численні поранення гомілковостопного суглоба.

Foto: Tomáš Svoboda , Seznam Zprávy Українські військові проходитимуть реабілітацію в Чехії.

Він не виявляє жодних емоцій. «Я професійний військовий. Тільки почалася війна, я одразу пішов воювати. Одного дня мене підстрелив бронетранспортер», – згадує він доленосні моменти.

«Цей хлопчик повинен ходити на дискотеки. Він намагається бути сильним, але ви бачите його порожні очі. Ми віримо, що лікарі допоможуть йому, наскільки це можливо», – каже директор фонду «Regi Base» Гинек Чех. Саме ця організація забезпечила прибуття військових до Чехії.

Олег подолав понад дві тисячі кілометрів від Дніпропетровська на сході України. У нього є брати, сестри та інші родичі в Україні. «Вони весь час підтримують мене в тому, що я роблю», – розповів він.

Разом із ним зі швидкої виходить і 51-річний Дмитро. Він пішов до армії, щоб бути ближче до сина. Проте на фронті вони не зустрілися. Дмитро також воював на Донеччині. 10 квітня він потрапив під щільний вогонь. «Пам’ятаю, як мене відкинула ударна хвиля і я пролетів кілька метрів у повітрі. Поранило мене сюди», – показує на ноги.

Потужний вибух відірвав обидва великі пальці його ніг і порвав вени на ногах. У нього була сильна кровотеча. Він має опіки всього тіла, травмовану частину носа та інші серйозні поранення.

Після п'яти операцій під наркозом Дмитро поступово йде на поправку. У його ноги вставлено дві залізні пластини, він ходить на милицях. «Раніше я служив у Карабасі. Був здоровий, але наразі після п'яти операцій відчуваю слабкість. Вірю, що тут я відновлю сили», – каже він.

Його син продовжує воювати на фронті. «Ми з ним на зв’язку. Звичайно, я не маю права говорити про його точне місцезнаходження», – додає він.

Після первинного огляду поранених чекає місячна реабілітація. «Обидва отримали складні поранення в боях із росіянами. Ми спробуємо створити для них найбільш ефективний індивідуальний план лікування, щоб повернути їх до нормального стану», – каже комерційний директор санаторію Ленка Кротка.

За словами Чеха, він разом із колегами хоче допомогти потрапити до санаторію ще десяти бійцям. «У них різні травми. Травми кінцівок, сильні опіки. Бажаємо, щоб цим людям допомагали більше. Не тільки надсиланням боєприпасів і зброї. Щодня там вісімсот поранених бійців, перші двоє зараз прибули до Чехії», – наголошує він.

У санаторії вже мають досвід роботи з подібними пацієнтами. У 2018 році двоє українських військових із Донбасу місяць проходили реабілітацію. «Ми давно співпрацюємо з організацією «Regi Base». Це стосується як чеських, так і українських ветеранів», – додала Кротка.

Незважаючи на важкі поранення, українські військові часто думають про повернення на фронт. «Вони отримали дуже сильні поранення, але їхня перша думка про повернення до своїх друзів в армії», – каже Чех.