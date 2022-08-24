Уродженець Брно Ріхард Бенда постачає до України в основному обладнання для державної компанії «Укргідроенерго», яка займається реконструкцією своїх електростанцій, побудованих у минулому столітті. Цей рік є найбільш вдалим для Бенда: він уклав контракти приблизно на мільярд крон.

Наразі бізнесмен намагається привернути увагу до проблеми, яку спричинить цьогорічна зима. «В Європі ми говоримо про те, що тепло буде дорогим. Українці говорять, що тепла зовсім не буде. Ця зима буде критичною. У жовтні вже б’ють морози, а взимку, наприклад, у Харкові зазвичай мінус 25 градусів», – розповідає в інтерв’ю «SZ Byznys» Бенда.

За його словами, у деяких містах розбомблені центральні котельні. Нині їх потрібно реконструювати і привезти на місце, на що йде не менше півтора року. «Всі розуміють, що відновити ці великі ресурси неможливо. Єдиний реальний шанс – мати невеликі ресурси, які можна перемістити. Наприклад, у контейнерах на колесах», – додав Бенда, який співпрацює з північноморавською компанією «TZB Orlová» або машинобудівною «PBS Industry» з Тршебіча. Саме ця компанія випускає котли та пальники та здатна виготовляти пересувні котельні, які можуть опалювати кілька житлових будинків.

Повна катастрофа

Бенда, який закінчив Київський державний університет і знає українське середовище, звертався до чеського уряду, що зараз головує в Раді ЄС. «Минулого тижня я розмовляв з Петром Гандаловичем (колишній посол у США, який наразі відповідає за допомогу розвитку в Міністерстві закордонних справ, - прим. ред.). Він підтвердив, що Міністерство закордонних справ має деякі ресурси, які може використовувати для аналогічних цілей. Сподіваюся, це буде успішно», – вважає Бенда, який досі критично оцінював діяльність українського уряду.

«Я б поставив уряду Чехії одиницю (найвища оцінка у багатьох європейських країнах, зокрема в Чехії, прим. ред.) за підтримку України у військовій сфері, а також за те, що вони зробили для мігрантів, які приїжджають до Чехії. Але я б їй поставив п’ятірку за те, що ми, як головуюча країна, не маємо плану, як економічно допомогти Україні», – сказав він.

Прикладом, за його словами, є новостворений Чесько-український бізнес-клуб, в якому чиновники Міністерства промисловості виявилися непідготовленими. «Підтримка бізнесу в Україні чеською державою – це повна катастрофа. Страхова компанія «EGAP» не працює, банк «ČMZRB» не працює», – описує Бенда.

Розтоптування бізнесу

Компанія «Enkom» проєктувала і будувала в Україні «під ключ» менші електростанції, які фінансувалися міжнародними установами – Європейським банком реконструкції та розвитку і Світовим банком. Проте цей бізнес майже зупинився через пандемію коронавірусу, а нині й війну.

«Наразі для нас найважливішим є замовлення для державного «Укргідроенерго», яке реконструює електростанції, побудовані понад 50 років тому. Розвиток технологій пішов швидко вперед, і вони не можуть встигати за сучасними технологіями. Для них ми є мостом передачі між передовими технологіями із Заходу та їхнім старим обладнанням», – каже Бенда.

Це друга частина бізнесу «Enkom», яка працює з 2021 року і повністю відобразиться на продажах компанії цього та наступного року. Бенда закуповує обладнання, наприклад, у компаніях «Siemens» чи «GE» і доставляє його до Кременчуцької ГЕС, яка є найпотужнішою гідроелектростанцією в Україні, розташованою на Дніпрі.

«Що стосується наших результатів, то цього року ми вже підписали контракти на мільярд… Щодо чистого прибутку, на мою думку, цього року ми могли б заробити близько 20 мільйонів крон. Однак у 2020 році ми не працювали весь рік через пандемію, це було значним збитком…», – каже Бенда.

Компанія має відносно низькі витрати порівняно з продажами, оскільки працює лише з проєктувальниками та наймає певну кількість людей безпосередньо на місці. Водночас державна енергетична компанія «Укргідроенерго» є відносно платоспроможною, оскільки Україні в березні вдалося приєднатися до європейської енергетичної мережі. Тому постачають за євро надлишки електроенергії до Словаччини, Польщі та інших європейських держав.

Проте інфраструктурні проєкти часто фінансуються вищезазначеними транснаціональними організаціями. Останнє замовлення «Enkom» фінансувалося за рахунок гранту скандинавського банку «NEFCO».