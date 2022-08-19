Приєднуйтесь до святкування Дня Незалежності України в Празі

24 серпня в Празі, як і в багатьох європейських містах, відзначатиметься День Незалежності України. Цьогоріч святкування буде особливим. Воно стане актом єднання всіх європейців заради спільної мети – якомога швидшої перемоги над російським окупантом.

Foto: Фейсбук Посольство України в Чехії. Афіша до Дня Незалежності України в Празі. Ілюстраційне фото.

Посольство України в Чехії та неприбуткова організація «Українська ініціатива в Чеській Республіці» запрошують долучитися до відзначення цієї події в Празі.

На вуличній сцені відбудуться виступи українських колективів та мітинг на підтримку України. На акції буде можливість підписати відкритого листа за визнання Росії спонсором тероризму.

Організатори заходу запрошують приєднатися до проведення Дня Незалежності України в Празі всіх українців, які наразі перебувають в Чехії. Бажаючі взяти участь у заході мають звернутися на електронну пошту ukremb.prague@gmail.com до 20 серпня.

Акція відбудеться о 17 годині біля празького виставкового палацу «Виставіштє» (Výstaviště) за адресою: Výstaviště, Praha 7, Holešovice.

Більш детально з програмою заходу можна ознайомитися ТУТ.

Візьмемося за руки заради свободи

Крім того, о 19 годині у всіх містах Європи з нагоди Дня Незалежності України відбудеться флешмоб «Живий ланцюг». Українці та всі, хто бажає підтримати Україну, візьмуться за руки, утворивши потужний ланцюг. Організатори акції запустили спеціальний сайт, на якому можна знайти найближчу вулицю у своєму місті, де відбудеться захід.