«Якби я сказав людям, Росія перемогла б через три дні», Зеленський знав про війну

Якби Київ завчасно попередив українців про можливість російського вторгнення, в Україні поширилася б паніка і Росія захопила б країну за лічені дні, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню «The Washington Post». За його словами, міжнародні партнери заздалегідь попереджали Україну про можливе вторгнення Росії, але не надали конкретних даних.

«Якби ми це оприлюднили… вони (росіяни - ред.) б нас перемогли за три дні», – сказав Зеленський. За його словами, українська влада відчула, що недобре влаштовувати паніку, яка призведе до втечі людей із країни.

«Коли почалося вторгнення, ми були сильними, насільки це можливо. Частина людей уїхала, але більшість залишилася, борючись за свій дім», - наголосив український лідер.

На запитання, чи знав він особисто про заплановане повномасштабне вторгнення в Україну, Зеленський відповів, що ніхто не уявляв, як саме виглядатиме війна. «Хтось міг у це повірити? Що вони (російські солдати) катуватимуть людей і що це їхня мета? Ніхто не вірив, що так буде, і ніхто не знав», - сказав він.