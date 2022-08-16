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ZprávyУкраїнські новиниРозпочався запис на наступне щеплення від коронавірусу. Чехи підуть на четверту дозу

Розпочався запис на наступне щеплення від коронавірусу. Чехи підуть на четверту дозу

Даніела Пршадова, Наталія Драган
Foto: David Neff, Seznam Zprávy

Близько 90 тисяч бажаючих звернулися за другою бустерною дозою проти коронавірусу. Наразі будуть відкриті класичні онлайн-реєстрації. Ілюстраційне фото.

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12:00

Вакцинуватися від коронавірусу зможуть і українці, оскільки їхнє щеплення покриє медичне страхування.

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У понеділок, 15 серпня, в Чехії розпочалася реєстрація на другу бустерну дозу вакцини від коронавірусу, тобто для більшості чехів уже на четверту дозу. В першу чергу фахівці рекомендують зробити її людям старше 60 років або хворим з ослабленим імунітетом, але можуть прийти і молодші.

Друга бустерна доза не зовсім нова в Чехії. Вже протягом декількох тижнів люди могли звернутися за нею до свого практичного лікаря або в пункти вакцинації.

Усі бажаючі зробити щеплення можуть зареєструватися через центральну систему бронювання за посиланням, де також можна вибрати і місце вакцинації. Після отримання смс-запрошення вони матимуть змогу обрати вільну дату щеплення та забронювати її. Якщо розібратися не вдається, краще звернутися до практичного лікаря або знайти сайт вакцинації без реєстрації.

Чи можуть українці зареєструватися та вакцинуватися?

Так. Закон гарантує українським біженцям включення до системи державного страхування через 150 днів після надання тимчасового захисту. Після цього страхування за них сплачує або роботодавець, або вони самі. Однак українці мають право на повне відшкодування вартості щеплення проти коронавірусу.

Також вакцинуватися можуть і люди, які не мають державного страхування. Центральна система бронювання дозволяє самоплатникам зареєструватися за посиланням.

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