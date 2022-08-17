Чехи теж пережили російську навалу. Недільний концерт нагадає 1968 рік

21 серпня 2022 року виповниться 54 роки, відколи на Чехословаччину напали війська Варшавського договору та насильно її окупували. Цьогоріч ці події в Чехії згадають благодійним концертом «NeverMore 68» (Ніколи більше 68) на виставковому празькому комплексі «Виставіштє» («Výstaviště»).

Foto: Афіша заходу Афіша благодійного концерту в Празі на підтримку України.

«Головними мотивами концерту «NeverMore 68» є вшанування річниці окупації 1968 року та паралель із російською окупацією України. Саме в річницю нашої окупації чеський народ ще сильніше усвідомлює цю аналогію та захоче висловити підтримку українцям», – розповіла драматургиня «Виставіштє» Барбора Шубртова, яка стоїть за концепцією концерту.

Хедлайнером музичної акції буде відомий український інді-гурт «Brunettes Shoot Blondes». Під час російської агресії музиканти колективу різними способами підтримують свободу України: займаються волонтерством та долучаються до інформаційної боротьби.

Не менш захопливим буде виступ поп та R'n'B-співачки, авторки пісень та продюсерки «Birdsy». Після початку повномасштабної війни вона емігрувала до Праги та заснувала новий гурт за участі українських музикантів.

Благодійний концерт підтримають одна з найвідоміших та найвидатніших співачок Чехії Lenka Dusilová та чеський альтернативний рок-гурт «Nylon Jail», який у 2013 році виступав на концерті у підтримку Євромайдану в Україні.

Гості музичної акції також матимуть можливість ознайомитися з фотовиставкою. Вона включатиме серію знімків Вацлава Бердиха із серпневої окупації Чехословаччини і роботи фотографів Віри Бланш та Едуарда Крижанівського під час російського вторгнення в Україну.

Foto: Václav Berdych Фото із серії знімків Вацлава Бердиха, які безкоштовно надав у використання для заходу його син.

Вхід на благодійний концерт є вільним для всіх охочих. Гості можуть підтримати українців і зробити добровільний внесок через Посольство України завдяки QR-кодам, які будуть розміщені на місці проведення заходу.