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Український гурт «Океан Ельзи» завітає до Праги

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ZprávyУкраїнські новиниЧехи теж пережили російську навалу. Недільний концерт нагадає 1968 рік

Чехи теж пережили російську навалу. Недільний концерт нагадає 1968 рік

Наталія Драган
Foto: https://en.wikipedia.org/

Відомий український інді-гурт «Brunettes Shoot Blondes».

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14:00

Чехія згадає окупацію 1968 року благодійним концертом та фотовиставкою на підтримку України. Зібрані кошти будуть передані Посольству України в Чеській Республіці на актуальні потреби країни під час війни.

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21 серпня 2022 року виповниться 54 роки, відколи на Чехословаччину напали війська Варшавського договору та насильно її окупували. Цьогоріч ці події в Чехії згадають благодійним концертом «NeverMore 68» (Ніколи більше 68) на виставковому празькому комплексі «Виставіштє» («Výstaviště»).

Foto: Афіша заходу

Афіша благодійного концерту в Празі на підтримку України.

«Головними мотивами концерту «NeverMore 68» є вшанування річниці окупації 1968 року та паралель із російською окупацією України. Саме в річницю нашої окупації чеський народ ще сильніше усвідомлює цю аналогію та захоче висловити підтримку українцям», – розповіла драматургиня «Виставіштє» Барбора Шубртова, яка стоїть за концепцією концерту.

Хедлайнером музичної акції буде відомий український інді-гурт «Brunettes Shoot Blondes». Під час російської агресії музиканти колективу різними способами підтримують свободу України: займаються волонтерством та долучаються до інформаційної боротьби.

Не менш захопливим буде виступ поп та R'n'B-співачки, авторки пісень та продюсерки «Birdsy». Після початку повномасштабної війни вона емігрувала до Праги та заснувала новий гурт за участі українських музикантів.

Благодійний концерт підтримають одна з найвідоміших та найвидатніших співачок Чехії Lenka Dusilová та чеський альтернативний рок-гурт «Nylon Jail», який у 2013 році виступав на концерті у підтримку Євромайдану в Україні.

Гості музичної акції також матимуть можливість ознайомитися з фотовиставкою. Вона включатиме серію знімків Вацлава Бердиха із серпневої окупації Чехословаччини і роботи фотографів Віри Бланш та Едуарда Крижанівського під час російського вторгнення в Україну.

Foto: Václav Berdych

Фото із серії знімків Вацлава Бердиха, які безкоштовно надав у використання для заходу його син.

Вхід на благодійний концерт є вільним для всіх охочих. Гості можуть підтримати українців і зробити добровільний внесок через Посольство України завдяки QR-кодам, які будуть розміщені на місці проведення заходу.

Концерт відбудеться 21 серпня о 17 годині за адресою: Výstaviště 67, Praha 7.

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