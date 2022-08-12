«Wizz Air» дарує сто тисяч безкоштовних квитків біженцям з України

Угорська бюджетна авіакомпанія «Wizz Air» пропонує сто тисяч безкоштовних квитків українцям, які тікають з Батьківщини через російське вторгнення. Про це з посиланням на повідомлення авіакомпанії пише агентство «МТІ».

Квитки на рейси компаній «Wizz Air Hungary» та «Wizz Air UK» на 800 маршрутів дійсні з 15 вересня по 8 грудня. «Вони допомагатимуть громаданам України дістатися до місця призначення», – повідомили у «Wizz Air». Квитки можна придбати на сторінках авіакомпанії за посиланням.