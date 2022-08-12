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ZprávyУкраїнські новини«Wizz Air» дарує сто тисяч безкоштовних квитків біженцям з України

«Wizz Air» дарує сто тисяч безкоштовних квитків біженцям з України

ČTK, Наталія Драган
Foto: Shutterstock.com

Ілюстраційне фото.

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14:10

Акція від авіакомпанії «Wizz Air» поширюється на всі рейси з України.

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Угорська бюджетна авіакомпанія «Wizz Air» пропонує сто тисяч безкоштовних квитків українцям, які тікають з Батьківщини через російське вторгнення. Про це з посиланням на повідомлення авіакомпанії пише агентство «МТІ».

Квитки на рейси компаній «Wizz Air Hungary» та «Wizz Air UK» на 800 маршрутів дійсні з 15 вересня по 8 грудня. «Вони допомагатимуть громаданам України дістатися до місця призначення», – повідомили у «Wizz Air». Квитки можна придбати на сторінках авіакомпанії за посиланням.

Раніше, на початку березня, компанія «Wizz Air» також пропонувала українцям сто тисяч квитків на маршрути з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.

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