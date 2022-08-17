Що буде, коли закінчиться літо? Ціни на електроенергію будуть високими

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Найпомітнішим наслідком війни в Україні для чехів є не лише десятки тисяч біженців, а й рахунки за електроенергію та газ. Для деяких домогосподарств ціни зросли вже втричі, проте люди, яким наразі вдалося домовитися про фіксовані ціни, восени відчують ціновий шок.
З першими холодними днями у Чехії очікуються підвищені витрати на електроенергію, до яких чехи зовсім не звикли. Витрати на житло різко зростуть – більше платити доведеться і тим, хто живе в орендованих квартирах або платить за житло з централізованим опаленням.
Держава вже підготувала постанову, згідно з якою наступної зими опалюватимуть менше. Якщо раніше чехи у квартирах із централізованим опаленням могли опалювати кімнати до 23 градусів, у новій постанові йдеться про те, що у разі енергетичної надзвичайної ситуації – а це станеться, якщо політика Путіна не зміниться – енергетичні компанії опалюватимуть квартири та будинки лише до 18 градусів.
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Це правило розповсюджуватиметься і на чеські школи, тому цієї осені та взимку школярам доведеться ходити на уроки тепліше одягненими. Економити будуть і у громадських будівлях.
«Найбільше на європейську енергетику впливає те, що відбувається з газом. Путін, росіяни, фактично маніпулюють ціною на газ на європейському ринку. Якщо це не припиниться, а ескалація конфлікту продовжуватиметься, я маю на увазі не лише військовий, але й тактичний і стратегічний конфлікти між Європою та Росією, то росіяни продовжуватимуть зловживати ситуацією. Йдеться не лише про цьогорічний опалювальний сезон», – сказав виданню Seznam Zprávy експерт з енергетики Міхал Шнобр.
Він також зазначив, що ціни на електроенергію можуть бути високими не лише цієї зими. «Я б дуже хотів, щоб найгірше, що ми переживемо, було восени і, можливо, в першому кварталі, тобто першій половині наступного року», – зазначив він.
Що стосується домогосподарств, то влада намагається хоч якось діяти. Наприклад, Чехія запроваджує так званий соціальний тариф: цього року кожне домогосподарство отримає пільгу на електроенергію у розмірі приблизно п’яти тисяч крон. Але компанії також відчують на собі наслідки.
У багатьох випадках, особливо для дрібних роботодавців, це буде ще відчутнішим. «Коли ви опалюєте газом і термін дії фіксованої ціни закінчується, ціни на газ можуть бути вищими у вісім-десять разів. І це те, до чого жодна компанія не могла і не може бути готова», – наголосив Шнобр.
Передбачається, що згодом зростання цін на електроенергію відобразиться і на вартості оренди житла, яке знімає багато біженців. Якщо не цієї осені, то вже наступного року житло в Чехії подорожчає у всіх типах будинків і приміщень.