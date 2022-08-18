Без наметів, матраців та натовпів. Як працює київське метро сьогодні?

Старі матраци і пледи, валізи з найнеобхіднішим, імпровізована кухня. Натовпи людей абсолютно різного віку, в очах у яких – відчай і страх. Деякі з них переховуються від ракет, а деяким вже немає куди повертатися. Саме така атмосфера панувала у київському метрополітені, що перетворився на одне суцільне укриття, з початку російського вторгнення в Україну.

З перших днів повномасштабної війни столичне метро працювало не лише як транспорт з обмеженим рухом потягів, але й як бомбосховище. Вестибюлі і вагони метро стали тимчасовим житлом для тисячі українців. Людям доводилося буквально жити під землею. Вони спускалися сюди цілими родинами, спали на підлозі та ховалися від обстрілів російської армії.

За словами начальника Київського метрополітену Віктора Брагінського, станом на початок березня у столичному метро вдень і вночі переховувалися до 15 тисяч людей, а у квітні їх було вже до 1500 людей.

Як виглядала станція метро «Дорогожичі» наприкінці березня: Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy +20

Проте як тільки інтенсивні ракетні обстріли Києва припинилися, підземний транспорт почав поступово відновлювати роботу. Так, люди почали залишати київську підземку. Нині у метро майже ніхто не переховується: тут не знайти наметів із речами, матерів з маленькими дітьми та людей похилого віку, що переховуються від бомбардування міста. Людей тут значно поменшало, а у годину пік у метро не утворюються натовпи.

Foto: Дарина Дзюба Сьогодні київський метрополітен працює у режимі перевезень. Foto: Дарина Дзюба Вхід на станцію «Контрактова площа». Foto: Дарина Дзюба Вестибюль станції «Контрактова площа» у годину пік.

Однак Київ досі живе в умовах воєнного стану, тож підземні станції столичного метрополітену продовжують працювати як укриття і сьогодні. Зокрема, і під час комендантської години, що діє з 23 години вечора до 5 години ранку. Вхід на станції вночі безкоштовний.

Проте існують певні правила, завдяки яким робота київського метрополітену відрізняється від функціонування у довоєнний час. Так, під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками призупиняється. Водночас інтервали руху потягів у пікові години становлять 4-5 хвилин, у міжпікові – 8-10 хвилин. Про це йдеться на офіційному порталі столиці.

Сьогодні київський метрополітен працює з 6 години ранку до 22 години вечора в режимі перевезень. Рух поїздів здійснюється на всіх трьох лініях. З 16 травня проїзд у метро Києва знову став платним, квиток, як і раніше, коштує вісім гривень.

Без зупинки досі курсують потяги повз станції «Хрещатик», «Дніпро», «Гідропарк» та «Майдан Незалежності». Пересадковий вузол між синьою та червоною гілками «Хрещатик» – «Майдан Незалежності» досі залишається закритим.