Чехія й надалі підтримуватиме Україну

У неділю чехи згадали російську окупацію 1968 року, коли 21 серпня війська колишнього Радянського Союзу та інших країн вторглися до Чехії та поклали край так званій Празькій весні.

Прем'єр-міністр чеського уряду Петр Фіала, згадуючи цю подію, порівняв окупацію Чехословаччини і нинішню ситуацію в Україні. Він заявив, що Чехія й надалі надаватиме додаткову військову та гуманітарну допомогу Україні. Наразі він хоче допомогти з ремонтом пошкоджених війною шкіл, лікарень та всього необхідного для нормального існування країни.

«Ми будемо продовжувати те, що робимо. Надалі надсилатимемо військову техніку до України. Ми розвиваємо переговори з Україною про післявоєнну підтримку і про те, чим ми можемо допомогти їй нині. Наприклад, із ремонтом шкіл, закладів охорони здоров’я, тих речей, які вкрай потрібні українцям для повноцінного життя. Я думаю, що це завдання не лише Чехії, а й інших країн», - сказав Фіала.