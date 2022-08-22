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Чехія й надалі підтримуватиме Україну

ČTK, Наталія Драган
Foto: EU2022.cz

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Ілюстраційне фото.

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12:00

Чехія продовжуватиме надавати військову допомогу Україні та візьме участь у її відбудові після війни.

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У неділю чехи згадали російську окупацію 1968 року, коли 21 серпня війська колишнього Радянського Союзу та інших країн вторглися до Чехії та поклали край так званій Празькій весні.

Прем'єр-міністр чеського уряду Петр Фіала, згадуючи цю подію, порівняв окупацію Чехословаччини і нинішню ситуацію в Україні. Він заявив, що Чехія й надалі надаватиме додаткову військову та гуманітарну допомогу Україні. Наразі він хоче допомогти з ремонтом пошкоджених війною шкіл, лікарень та всього необхідного для нормального існування країни.

«Ми будемо продовжувати те, що робимо. Надалі надсилатимемо військову техніку до України. Ми розвиваємо переговори з Україною про післявоєнну підтримку і про те, чим ми можемо допомогти їй нині. Наприклад, із ремонтом шкіл, закладів охорони здоров’я, тих речей, які вкрай потрібні українцям для повноцінного життя. Я думаю, що це завдання не лише Чехії, а й інших країн», - сказав Фіала.

Крім військової допомоги та відновлення інфраструктури, прем'єр-міністр згадав і про гуманітарну та дипломатичну підтримку. «Ми продовжуватимемо допомагати, оскільки усвідомлюємо, що Україна стикається з величезними труднощами. І тільки якщо їй допоможуть такі країни, як наша та інші західні демократичні держави, українці зможуть протистояти російській навалі», – зазначив він.

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