Заспіваймо «Ой у лузі червона калина» разом із гуртом «Бумбокс»

28 серпня гурт «Бумбокс» зіграє благодійний концерт у Празі. Зібрані кошти підуть на потреби Збройних сил України.

Пісні «Бумбоксу» поєднують у собі щирі ліричні балади, драйвовий рок, хіп-хоп та чуттєвий джаз. Відомі хіти «Вахтерам», «Люди», «Квіти у волоссі», «Наодинці», «Злива», «Ой у лузі червона калина» тощо давно підкорили серця мільйонів слухачів.

Foto: https://fca.ua Афіша до благодійного концерту гурту «Бумбокс» у Празі.

Концерти «Бумбоксу» – це справжня мандрівка у світ чарівної музики зі щирими текстами та фантастичним голосом лідера гурту Андрія Хливнюка.

Виступ гурту відбудеться 28 серпня о 20 годині в концертному залі «Форум Карлін» (Forum Karlin), що знаходиться за адресою: Pernerova 676/51, Praha 8 - Karlín.