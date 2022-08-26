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ZprávyУкраїнські новиниЗаспіваймо «Ой у лузі червона калина» разом із гуртом «Бумбокс»

Заспіваймо «Ой у лузі червона калина» разом із гуртом «Бумбокс»

Наталія Драган
Foto: https://zaxid.net/

Лідер групи «Бумбокс» Андрій Хливнюк.

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12:00

Вже цієї неділі відомий український гурт «Бумбокс» виступить із благодійним концертом у Празі.

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28 серпня гурт «Бумбокс» зіграє благодійний концерт у Празі. Зібрані кошти підуть на потреби Збройних сил України.

Пісні «Бумбоксу» поєднують у собі щирі ліричні балади, драйвовий рок, хіп-хоп та чуттєвий джаз. Відомі хіти «Вахтерам», «Люди», «Квіти у волоссі», «Наодинці», «Злива», «Ой у лузі червона калина» тощо давно підкорили серця мільйонів слухачів.

Foto: https://fca.ua

Афіша до благодійного концерту гурту «Бумбокс» у Празі.

Концерти «Бумбоксу» – це справжня мандрівка у світ чарівної музики зі щирими текстами та фантастичним голосом лідера гурту Андрія Хливнюка.

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Виступ гурту відбудеться 28 серпня о 20 годині в концертному залі «Форум Карлін» (Forum Karlin), що знаходиться за адресою: Pernerova 676/51, Praha 8 - Karlín.

Придбати квитки на концерт можна ТУТ .

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