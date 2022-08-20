У Чехії створили онлайн-курс чеської для українців

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Посібник «První pomoc v češtině - Speciální učební materiál pro Ukrajince» («Перша допомога з чеської мови – Спеціальний навчальний матеріал для українців») призначений для всіх українців, які починають вивчати чеську мову самостійно або на мовних курсах.
Навчальний матеріал знайомить із чеською абеткою, вимовою і вчить спілкуватися в основних життєвих ситуаціях. Для найкращого опанування інформації на сайті можна скористатися аудіофайлами і підручником, який можна роздрукувати.
Проєкт створено через наплив українських біженців у 2022 році та фінансується з державного бюджету Чеської Республіки.