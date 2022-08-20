У Чехії створили онлайн-курс чеської для українців

Посібник «První pomoc v češtině - Speciální učební materiál pro Ukrajince» («Перша допомога з чеської мови – Спеціальний навчальний матеріал для українців») призначений для всіх українців, які починають вивчати чеську мову самостійно або на мовних курсах.

Foto: https://www.facebook.com/cestinaprotrvalypobyt/ Для комфортної роботи з текстом більшість інструкцій в онлайн-посібнику перекладено українською мовою.

Навчальний матеріал знайомить із чеською абеткою, вимовою і вчить спілкуватися в основних життєвих ситуаціях. Для найкращого опанування інформації на сайті можна скористатися аудіофайлами і підручником, який можна роздрукувати.