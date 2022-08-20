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ZprávyУкраїнські новиниУ Чехії створили онлайн-курс чеської для українців

У Чехії створили онлайн-курс чеської для українців

Наталія Драган

Ілюстраційне фото.

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8:00

Національний педагогічний інститут Чеської Республіки розробив для українців безкоштовний онлайн-посібник для вивчення чеської мови на базовому рівні.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
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Посібник «První pomoc v češtině - Speciální učební materiál pro Ukrajince» («Перша допомога з чеської мови – Спеціальний навчальний матеріал для українців») призначений для всіх українців, які починають вивчати чеську мову самостійно або на мовних курсах.

Foto: https://www.facebook.com/cestinaprotrvalypobyt/

Для комфортної роботи з текстом більшість інструкцій в онлайн-посібнику перекладено українською мовою.

Навчальний матеріал знайомить із чеською абеткою, вимовою і вчить спілкуватися в основних життєвих ситуаціях. Для найкращого опанування інформації на сайті можна скористатися аудіофайлами і підручником, який можна роздрукувати.

Проєкт створено через наплив українських біженців у 2022 році та фінансується з державного бюджету Чеської Республіки.

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