За надзвичайні заслуги перед Україною. Зеленський відзначив футболіста Шевченка та провідника потягу

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У понеділок Президент України Володимир Зеленський відзначив деяких українців за надзвичайні заслуги перед країною.
З-поміж інших він нагородив орденом «Народна легенда України» й колишнього футболіста Андрія Шевченка. «Переможець Ліги чемпіонів і володар «Золотого м’яча». Ці та багато інших титулів прославили його на весь світ. Наразі він допомагає мобілізувати світ на підтримку та допомогу Україні», – заявив Зеленський про Шевченко. Нині колишній український зірковий футболіст є амбасадором глобальної ініціативи «Ukraine 24», метою якої є збирання грошей на підтримку України.
Серед інших нагороджених – провідник потягу Анатолій Бабічев, який протягом дев’яти днів перевозив у безпечне місце людей із Костянтинівки, Харкова, Краматорська та Лиману. Його дружина, провідниця того ж поїзда, загинула під час обстрілу.
Орден «Народна легенда України», призначений для нагородження за надзвичайні заслуги для розвитку України, вперше вручили минулого року, нагадує агентство «DPA». Цьогоріч його також отримали пожежник, двоє лікарів, вчителька, співачка та волонтер, який підтримує українську армію.