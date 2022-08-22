За надзвичайні заслуги перед Україною. Зеленський відзначив футболіста Шевченка та провідника потягу

У понеділок Президент України Володимир Зеленський відзначив деяких українців за надзвичайні заслуги перед країною.

З-поміж інших він нагородив орденом «Народна легенда України» й колишнього футболіста Андрія Шевченка. «Переможець Ліги чемпіонів і володар «Золотого м’яча». Ці та багато інших титулів прославили його на весь світ. Наразі він допомагає мобілізувати світ на підтримку та допомогу Україні», – заявив Зеленський про Шевченко. Нині колишній український зірковий футболіст є амбасадором глобальної ініціативи «Ukraine 24», метою якої є збирання грошей на підтримку України.

Серед інших нагороджених – провідник потягу Анатолій Бабічев, який протягом дев’яти днів перевозив у безпечне місце людей із Костянтинівки, Харкова, Краматорська та Лиману. Його дружина, провідниця того ж поїзда, загинула під час обстрілу.