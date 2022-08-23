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ZprávyУкраїнські новиниНаближається навчальний рік у чеських школах. Що чекає дітей з України?

Наближається навчальний рік у чеських школах. Що чекає дітей з України?

ČTK, Наталія Драган
Foto: Josef Mačí, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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17:00

Цього року значно менше українських дітей піде до чеських шкіл.

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Сьогодні міністр освіти Чехії Владімір Балаш перебуває з візитом в Україні. Він має зустрітися з міністром освіти та науки України Сергієм Шкарлетом та обговорити допомогу українським учням і студентам, які перебувають у Чехії, а також можливості подальшої співпраці.

Наразі близько 57 тисяч дітей з України записалися до чеських шкіл на новий навчальний рік, повідомив міністр. За попередніми даними, очікувалося близько 130 тисяч дітей. Проте остаточна кількість буде відома у вересні. За даними міністерства освіти Чехії, у вересні минулого року приблизно 108 тисяч дітей пішли до перших класів початкової школи та близько 116 тисяч – до дитячих садків.

Деякі школи раніше повідомляли про труднощі з наповнюваністю через наплив біженців навесні минулого навчального року. В такому разі спеціальний закон дозволив початковим школам подавати заявку на збільшення наповнюваності без висновку гігієністів чи будівельного відомства - до 34 учнів у класі та до 28 дітей у дитячих садках. Також за необхідності вони можуть створювати окремі класи для українських біженців.

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