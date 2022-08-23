Наближається навчальний рік у чеських школах. Що чекає дітей з України?

Сьогодні міністр освіти Чехії Владімір Балаш перебуває з візитом в Україні. Він має зустрітися з міністром освіти та науки України Сергієм Шкарлетом та обговорити допомогу українським учням і студентам, які перебувають у Чехії, а також можливості подальшої співпраці.

Наразі близько 57 тисяч дітей з України записалися до чеських шкіл на новий навчальний рік, повідомив міністр. За попередніми даними, очікувалося близько 130 тисяч дітей. Проте остаточна кількість буде відома у вересні. За даними міністерства освіти Чехії, у вересні минулого року приблизно 108 тисяч дітей пішли до перших класів початкової школи та близько 116 тисяч – до дитячих садків.