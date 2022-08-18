Hlavní obsah

Незастраховані автівки з України: Чехія перестане покривати збитки

Петр Швігел, Дарина Дзюба

Дослідження: Де найдорожче житло у Європі? У Празі

ČTK, Дарина Дзюба

10 визначних пам'яток Чеської Швейцарії. Що відвідати там, де немає вогню

Дарина Дзюба, Seznam Zprávy
ZprávyУкраїнські новиниВосени школи будуть менше опалюватися

Восени школи будуть менше опалюватися

Йозеф Мачі, Наталія Драган
Foto: Profimedia.cz

Ілюстраційне фото.

Reklama

12:00

Уряд Чехії планує зменшити опалення в школах через дефіцит дорогої енергії та палива. Лікарі ж побоюються, що приміщення будуть мало провітрюватися.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

Цього тижня мер Києва Віталій Кличко попередив киян, щоб вони підготували достатню кількість теплого одягу на осінь і зиму, оскільки неможливо буде забезпечити опалення квартир.

Щось подібне, але в меншому масштабі планується й у чеських школах. Уряд підготував постанову, згідно з якою, переважно через відсутність газу, школи менше опалюватимуться.

Оптимальна температура в школах становила 22 градуси. Нова ж пропозиція передбачає середню температуру лише 19 градусів. У спортзалах температура зменшиться на один градус - до 17  градусів, у коридорах – від 18 до 15 градусів.

Однак, за словами директорів, нової постанови не скрізь дотримуватимуться.«Школи змушені вживати заходів економії через ціни на енергоносії. Регулювання температури в окремих частинах будівлі буде технічною проблемою», – сказав голова Асоціації директорів початкових шкіл Любош Заїч.

Українські новини Seznam Zprávy

Podívejte se, co pro vás každý den připravujeme.

Подивіться, про що ми пишемо для вас щодня.

Původní zprávy a rozhovory: Jak se Češi chystají na to, až válka skončí:

Kam ve volném čase: Pozvánka na koncert v Praze, který je také pro vás:

Důležité informace a rady: Jak získat práci, jak bydlení, ale také například o mapách v mobilu:

Informace z celého Česka: Ukazujeme i to, co se děje v zemi, ve které nyní žijete:

Крім того, медики побоюються, що класи перестануть добре провітрюватися. А без свіжого повітря діти більше втомлюватимуться і матимуть проблеми з концентрацією. Також підвищується ризик передавання різних інфекційних захворювань.

«Коли я уявляю, що ми маємо провітрювати раз на двадцять хвилин, а надворі буде мінус п’ять, то, на мою думку, 19 градусів замало для учнів у класах», – зазначає голова Спілки шкільних товариств і директор Вищої хімічної школи імені Масарика в Празі Їржі Заїчек.

Повне закриття шкіл через дорогу енергію або її відсутність взагалі не розглядається. У Чехії для цього стану використовують термін «вугільні канікули», заснований на ситуації 1979 року, коли школи були закриті на місяць через сильні морози.

Sdílejte článek

Související články

Що буде, коли закінчиться літо? Ціни на електроенергію будуть високими

П'ята частина українських біженців знайшла роботу в Німеччині

Біженці вже пів року живуть безкоштовно. Готелі не отримали жодної крони

Související témata:
Українські новини

Наступні новини