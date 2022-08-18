Восени школи будуть менше опалюватися

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Цього тижня мер Києва Віталій Кличко попередив киян, щоб вони підготували достатню кількість теплого одягу на осінь і зиму, оскільки неможливо буде забезпечити опалення квартир.
Щось подібне, але в меншому масштабі планується й у чеських школах. Уряд підготував постанову, згідно з якою, переважно через відсутність газу, школи менше опалюватимуться.
Оптимальна температура в школах становила 22 градуси. Нова ж пропозиція передбачає середню температуру лише 19 градусів. У спортзалах температура зменшиться на один градус - до 17 градусів, у коридорах – від 18 до 15 градусів.
Однак, за словами директорів, нової постанови не скрізь дотримуватимуться.«Школи змушені вживати заходів економії через ціни на енергоносії. Регулювання температури в окремих частинах будівлі буде технічною проблемою», – сказав голова Асоціації директорів початкових шкіл Любош Заїч.
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Крім того, медики побоюються, що класи перестануть добре провітрюватися. А без свіжого повітря діти більше втомлюватимуться і матимуть проблеми з концентрацією. Також підвищується ризик передавання різних інфекційних захворювань.
«Коли я уявляю, що ми маємо провітрювати раз на двадцять хвилин, а надворі буде мінус п’ять, то, на мою думку, 19 градусів замало для учнів у класах», – зазначає голова Спілки шкільних товариств і директор Вищої хімічної школи імені Масарика в Празі Їржі Заїчек.
Повне закриття шкіл через дорогу енергію або її відсутність взагалі не розглядається. У Чехії для цього стану використовують термін «вугільні канікули», заснований на ситуації 1979 року, коли школи були закриті на місяць через сильні морози.