Чехія виплатила майже 13 мільярдів крон на допомогу біженцям з України

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Наразі Чехія витратила 12,6 мільярдів крон на врегулювання міграційної кризи через російське вторгнення в Україну. Найбільше, 10,5 мільярдів крон, заплатила держава, зокрема на соціальні виплати.
Чехія видала біженцям з України понад 415 тисяч віз тимчасового захисту. Деякі українці вже повернулися на батьківщину. У червні, за оцінками влади, у Чехії залишилося до 300 тисяч біженців.
За даними Міністерства праці за півроку з початку російського вторгнення в Україну Чехія надала українцям 5,9 мільярда крон у рамках гуманітарної допомоги. Держава виплатила домогосподарствам 846 мільйонів крон для розміщення новоприбулих біженців.
Чеська медична страхова компанія оцінила вартість догляду за біженцями у 3,9 мільярда крон. У цій найбільшій чеській страховій компанії в середині серпня поміж застрахованих осіб було 349 тисяч біженців.
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На мовні курси, які проводять понад 400 організаторів, витрачено приблизно 300 мільйонів крон. З вересня по грудень міністерство розраховує на 200 мільйонів крон.
Згідно з підрахунками міністра фінансів Чехії Збинєка Станюри на початку квітня, щорічні витрати на подолання міграційної кризи становитимуть приблизно два мільярди євро, тобто приблизно 50 мільярдів крон.
Крім фінансової підтримки на подолання міграційної хвилі, Чехія допомагає Україні зброєю. Згідно з доступною інформацією, станом на середину червня держава відправила до України зброю на суму близько 3,7 мільярдів крон, а також надала матеріальну та гуманітарну допомогу.