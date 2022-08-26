Чехія виплатила майже 13 мільярдів крон на допомогу біженцям з України

Наразі Чехія витратила 12,6 мільярдів крон на врегулювання міграційної кризи через російське вторгнення в Україну. Найбільше, 10,5 мільярдів крон, заплатила держава, зокрема на соціальні виплати.

Чехія видала біженцям з України понад 415 тисяч віз тимчасового захисту. Деякі українці вже повернулися на батьківщину. У червні, за оцінками влади, у Чехії залишилося до 300 тисяч біженців.

За даними Міністерства праці за півроку з початку російського вторгнення в Україну Чехія надала українцям 5,9 мільярда крон у рамках гуманітарної допомоги. Держава виплатила домогосподарствам 846 мільйонів крон для розміщення новоприбулих біженців.

Чеська медична страхова компанія оцінила вартість догляду за біженцями у 3,9 мільярда крон. У цій найбільшій чеській страховій компанії в середині серпня поміж застрахованих осіб було 349 тисяч біженців.

На мовні курси, які проводять понад 400 організаторів, витрачено приблизно 300 мільйонів крон. З вересня по грудень міністерство розраховує на 200 мільйонів крон.

Згідно з підрахунками міністра фінансів Чехії Збинєка Станюри на початку квітня, щорічні витрати на подолання міграційної кризи становитимуть приблизно два мільярди євро, тобто приблизно 50 мільярдів крон.