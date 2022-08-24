Чеська транспортна компанія запрошує на роботу українських водіїв

Транспортна компанія в Чеські Будейовиці хоче підготувати програму з набору українських водіїв автобусів і тролейбусів. Таким чином вона вирішить проблему нестачі персоналу в ​​компанії. Про це повідомив міський голова Чеські Будейовиці Їржі Свобода.

«Українці, які оселяться тут, шукатимуть роботу. Ми віримо, що поміж них можуть бути й ті, хто зацікавиться професією водія», – сказав він.

Наразі транспортне підприємство має 212 водіїв автобусів і тролейбусів. За словами Свободи, для його ідеального функціонування бракує ще 19 водіїв.

Місто давно намагається вирішити проблему нестачі водіїв, пропонуючи надбавку при наймі в розмірі 100 тисяч крон. «Також суттєво зросла доплата за понаднормову роботу. Ми збільшили доплату за харчування. Крім того, у червні та липні кожен працівник транспортної компанії отримав винагороду в розмірі 5 тисяч крон. До кінця року водії матимуть надбавку до заробітної плати в розмірі 3 тисячі крон брутто», – сказав мер.