Hlavní obsah

Незастраховані автівки з України: Чехія перестане покривати збитки

Петр Швігел, Дарина Дзюба

Дослідження: Де найдорожче житло у Європі? У Празі

ČTK, Дарина Дзюба

10 визначних пам'яток Чеської Швейцарії. Що відвідати там, де немає вогню

Дарина Дзюба, Seznam Zprávy
ZprávyУкраїнські новиниЧеська транспортна компанія запрошує на роботу українських водіїв

Чеська транспортна компанія запрошує на роботу українських водіїв

ČTK, Наталія Драган
Foto: Shutterstock.com/Virrage Images

Ілюстраційне фото.

Reklama

15:00

Українці мають шанс працевлаштуватися в Чеські Будейовиці.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

Транспортна компанія в Чеські Будейовиці хоче підготувати програму з набору українських водіїв автобусів і тролейбусів. Таким чином вона вирішить проблему нестачі персоналу в ​​компанії. Про це повідомив міський голова Чеські Будейовиці Їржі Свобода.

«Українці, які оселяться тут, шукатимуть роботу. Ми віримо, що поміж них можуть бути й ті, хто зацікавиться професією водія», – сказав він.

Наразі транспортне підприємство має 212 водіїв автобусів і тролейбусів. За словами Свободи, для його ідеального функціонування бракує ще 19 водіїв.

Місто давно намагається вирішити проблему нестачі водіїв, пропонуючи надбавку при наймі в розмірі 100 тисяч крон. «Також суттєво зросла доплата за понаднормову роботу. Ми збільшили доплату за харчування. Крім того, у червні та липні кожен працівник транспортної компанії отримав винагороду в розмірі 5 тисяч крон. До кінця року водії матимуть надбавку до заробітної плати в розмірі 3 тисячі крон брутто», – сказав мер.

Чи поширюється ця пропозиція на жінок, не відомо. Але в Чехії не є чимось незвичайним, коли жінки керують автобусами транспортних компаній.

Sdílejte článek

Související články

Наближається навчальний рік у чеських школах. Що чекає дітей з України?

Українська співачка Оксана Муха завітає до Праги

З переповненого потяга до України: Ми їдемо святкувати незалежність

Чехія й надалі підтримуватиме Україну

Související témata:
Українські новини
Робота

Наступні новини